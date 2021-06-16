Galler’den Türkiye karşısında Euro 2020 rekoru

Türkiye’yi 2-0 mağlup eden Galler, Euro 2020’de bir maçta en yüksek gol beklentisine ulaşan ekip oldu.

Euro 2020’de iki maçta beş gol yiyen ve hiç gol atamayan Milli Takım’ın, Galler maçında rakibe çok sayıda gol fırsatı vermesi dikkat çekti.

Galler, Türkiye kalesine yedisi isabetli olmak üzere toplam 16 şut gönderdi.

Galler’in yakaladığı 3.7 gol beklentisi, Euro 2020’de bir maçta ulaşılan en yüksek xG olarak kayıtlara geçti.

3.7 - Galler, EURO 2020'de bir maçta en fazla gol beklentisi yakalayan takım oldu (3.7 xG vs Türkiye). Fırsat. pic.twitter.com/xBQ1LZZzA9 — OptaCan (@OptaCan) June 16, 2021

Aaron Ramsey bireysel olarak maçı 1.64 gol beklentisi ile tamamladı. Bu, Cristiano Ronaldo’nun Euro 2012’de Hollanda’ya karşı yakaladığı 1.88 gol beklentisinden beri bir maçta kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Üstelik Ramsey bu sayıya sadece dört şut çekerek ulaştı. Ronaldo’nun elde ettiği 1.88 xG ise 12 şut sonucunda gelmişti.

Galler’de istastiklere damga vuran tek isim Ramsey değildi. Takımı adına beş gol pozisyonu yaratan Gareth Bale, istatistiğin tutulmaya başlandığı 1980’den bu yana bir maçta ulaşılan en yüksek sayıya imza attı. Bale, Galler’in attığı iki golde de asisti yapan isimdi.

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