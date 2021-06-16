Türkiye Euro 2020'de gruptan nasıl çıkar? En iyi üçüncüler sıralaması

Galler yenilgisiyle işi zora giren Türkiye'nin gruptan çıkmak için son ümidi, en iyi üçüncüler arasına girmek.

Euro 2020’de altı grupta ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi dört üçüncü üst tura yükselecek.

A Grubu’nda oynadığı iki maçı da kaybeden Türkiye tur şansını oldukça zora soktu, ancak en iyi üçüncüler arasına girme ihtimali hala sürüyor.

Grubu ilk iki sırada bitirme olasılığı kalmayan Türkiye, son maçta İsviçre’yi yendiği takdirde üçüncü sırayı alacak.

Ardından gözler diğer gruplardaki üçüncülerin topladığı puanlara çevrilecek.

16 Haziran'da oynanan maçların ardından en iyi üçüncüler tablosu şu şekilde oluştu:

Sıra Grup Takım O G B M AG YG Av Puan 1 B Finlandiya 2 1 0 1 1 1 0 3 2 E İsveç 1 0 1 0 0 0 0 1 3 A İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1 4 C Ukrayna 1 0 0 1 2 3 -1 0 5 F Almanya 1 0 0 1 0 1 -1 0 6 D Hırvatistan 1 0 0 1 0 1 -1 0

*Almanya disiplin puanı daha iyi olduğu için Hırvatistan'ın üzerinde yer alıyor.

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Göz önüne alınacak sıralama kriterleri şu şekilde; 1) Puan; 2) Averaj; 3) Atılan gol; 4) Galibiyet sayısı; 5) Disiplin puanı; 6) Avrupa elemeleri genel sıralaması

İki maçta gol atamayıp kalesinde beş gol gören Türkiye'nin en büyük handikapı averaj. İsviçre maçında çok farklı bir galibiyet gelmediği sürece, Milliler umudunu üçüncü sırayı alan takımlardan ikisinin üç puana ulaşamamasına bağlayacak.

C, D ve F gruplarında üçüncünün grubu bir puanla tamamlama ihtimali şu an için sürüyor. Önümüzdeki günlerde oynanacak maçlar görüntüyü biraz daha netleştirecek.