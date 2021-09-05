Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Sarı-kırmızılı takımın başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü açıkladı.

Yaklaşık bir ay önce kadın futbol takımı için çalışmalara başlayan Galatasaray, yoğun bir mesainin ardından kadın futbol takımını kurdu.

TFF'ye başvuruda bulunan Galatasaray'ın bu başvurusunun UEFA'ya iletildiği ve sarı-kırmızılı takımın 3. Lig'den mi yoksa Süper Lig'den mi başlayacağına UEFA'nın karar vereceği kaydedildi.

Ne söylendi?

Kadın futbol takımının mevcut yönetimin önceliklerinden biri olduğunun altını çizen Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, bu şubeyi hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi:

"Kadınların toplumsal hayatta öncü olması gerektiğini düşünüyoruz. İş ve sanat dünyasındaki bu öncülük sporda da olmalı. Bu meseleye hem başarı hem de sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Takımımızı kurduk ve teknik direktörümüzü de belirledik.

"Takımımızın teknik direktörü Nurcan Çaelik olacak. Kendisi milli takım forması da giymiş çok iyi bir Galatasaraylı. Aynı zamanda çok ağır hastalıkları ve badireleri atlatmış çok güçlü bir kadın. Bu yönüyle de sembol bir isim."

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