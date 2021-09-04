Son Şampiyonlar Ligi finalistleri, bu kez genç yıldızın transferi için karşı karşıya...

İngiltere’nin devleri, 21 yaşındaki Emerson Rodriguez için transfer yarışına giriyor. Kolombiyalı oyuncu, şu anda ülkesinin takımlarından Millonarios forması giyiyor.

Ayrıca oyuncunun temsilcisi, Serie A kulüplerinin ilgisi olduğunu da doğruluyor.

Neler söylendi?

Adı İtalyan kulüpleriyle anılan Genk’in savunmacısı Daniel Munoz’un menajerliğini yapan Diego Carannante, Fiorentina.it’e şunları söyledi:

“Kenar oyuncusu olarak 2001 doğumlu Kolombiyalı yıldız Emerson Rodriguez’i önerebilirim. Millonarios’ta oynuyor ve Manchester City ile Chelsea tarafından takip ediliyor.”

Rodriguez, Avrupa’da forma giyecek mi?

Millonarios kariyerinde şimdilik yalnızca 38 maça çıkan oyuncu, buna karşın dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Altı gol kaydeden Rodriguez, ilerleyen süreçte kazanacağı tecrübeyle skorerliğine de seviye atlatabilir.

Oyuncunun gelişimini takip eden Avrupa devleri de potansiyel vadeden Kolombiyalı kadrolarına katmak isteyebilir.

Ancak şu aşamada City ve Chelsea’nin Rodriguez’e ne kadar ihtiyaç duyduğu da ayrı bir tartışma konusu.

Pep Guardiola’nın elinde Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez ve Jack Grealish gibi alternatifler bulunurken Thomas Tuchel’in yönetimindeki Chelsea’nin kenar rotasyonunda da Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi ve Kai Havertz gibi yıldızlar yer alıyor.

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