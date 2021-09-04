James Rodriguez için Süper Lig iddiası

Bir dönem Real Madrid forması giyen ve geçtiğimiz sene Premier Lig'in yolunu tutan yıldız oyuncuya Süper Lig ekibi teklif yaptı.

Everton'da Carlo Ancelotti'nin ayrılığından sonra transfer olması beklenen James Rodriguez, yeni sezonda Süper Lig'de forma giyebilir.

Aykut Kocaman yönetiminde yeni sezona istediği şekilde başlayamayan Başakşehir'in Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncuya resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Beşiktaş'ın Miralem Pjanic transferinden sonra, bir dünya yıldızı orta saha oyuncusu daha Süper Lig'e gelebilir.

Başakşehir James'i istiyor

VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir, Everton'da gözden düşen James Rodriguez için resmi teklifte bulundu.

Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti'nin isteğiyle Real Madrid'den transfer edilen ve eski teknik direktörünün kanatları altında sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Kolombiyalı yıldız, ardından sakatlıkların da etkisiyle bir düşüş yaşadı ve Rafa Benitez döneminde de takımdaki yerini iyice kaybetti.

Bu gelişmelerin ardından Kolombiyalı yıldızın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak Avrupa'da transfer pencerisinin kapanmasıyla James Rodriguez'in takımda kalması bekleniyordu. Süper Lig'de transferin devam etmesi, bu açıdan Başakşehir'e bir avantaj sağlayabilir.

"Everton'ın rakibini bilmiyorum!"

Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde Everton'la bağlarını kopardığını işaret eden bir söylemde bulunmuştu.

Kendi Twitch kanalında yaptığı yayında James: "Bu hafta sonu oynamayacağım, Everton’ın kiminle maçı var onu bile bilmiyorum. Bana söyleyebilecek olan var mı?" demiş ve tepki çekmişti.

James Rodriguez'e sert uyarı: %500'ünü vermeli

James Rodriguez'in Everton karnesi

30 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Everton formasını 26 kez terletti.

Bu karşılaşmalarda altı kez gol sevinci yaşayan oyuncu, sekiz kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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