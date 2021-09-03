Siyah-beyazlılar, son yılların en zengin orta sahalarından birine sahip oldu.

İNCELEME | Samet Çayır @sametcayir

Son olarak Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, hiç kuşku yok ki özellikle orta alanda kuvvetli bir kadro zenginliğine sahip oldu.

Bu yaz transfer döneminde Salih Uçan, Alex Teixeira, Mehmet Topal ve Can Bozdoğan'ı renklerine bağlayan siyah-beyazlıların kadrosunda Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal da bulunuyor.

Sergen Yalçın, tam sekiz merkez orta saha oyuncusu ile yeni sezona girerken kendisini şanslı hissediyor olmalı.

Pekii Kartal'ın ideal üçlüsü nasıl olacak? Üç yerli oyuncu oynatma kuralı, hangi futbolcuları mecburen kenarda bırakacak? Hangi dönemlerde hangi üçlü orta saha kurgusu daha uygun?

Goal Türkiye, Beşiktaş'ın yeni sezondaki orta sahasını inceliyor.

En ideal üçlü

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda Josef de Souza'nın katkısı yadsınamaz bir gerçek. Takımın defansif anlamda sigortası ve pas kalitesi konusunda da gayet yeterli.

Bu yüzden muhtemelen Sergen Yalçın, orta sahaya ilk olarak Josef'in isimni yazacaktır.

Alex Teixeira, ilk maçında ayağının tozuyla iyi bir plaseyle fileleri havalandırdı ve Beşiktaş'ın Vavacars Karagümrük galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Brezilyalı yıldız, Yalçın'ın yazacağı ilk oyuncular arasında.

Ve tabii ki Miralem Pjanic... Barcelona'dan gelen tecrübeli orta saha, Josef ve Alex Teixeira ile birlikte Beşiktaş'ın ideal orta sahasını oluşturacaktır.

Bu üçlü, özellikle iç sahada ve düşük profilli karşılaşmalar için oldukça uygun görünüyor. Gerçekten hepsi kaliteli ve harika ayaklar.

Salih Uçan mı Kenan Karaman mı?

Beşiktaş, Kenan Karaman'ı bir joker olarak transfer etti. Çünkü milli futbolcu hem santrfor hem de kanatlarda oynayabiliyor.

Kenan'ın en büyük özelliği ise defansif yönü çok kuvvetl bir orta saha oyuncusu olması.

Peki Pjanic ve Teixeira varken, Salih Uçan kulübede mi olacak? Evet, ihtimaller dahilinde. En azından şimdilik öyle görünüyor.

Fakat hem Salih'in hem de Teixeira ile Pjanic'in oynayabileceği bir ilk 11 de mümkün.

Bu durumda Kenan Karaman'ın yerine Salih oynar ve Teixeira sol kenara geçer.

Evet, Kenan'ın sağladığı defansif katkıyı Teixeira'nın sağlamasını beklemek büyük hayalcilik olur. Fakat iç sahada düşük profilli bir takıma karşı bu ilk 11 neden olmasın?

Daha dengeli bir orta saha için tercih nasıl olabilir?

Josef-Pjanic-Alex Teixeira üçlüsü, Beşiktaş'ın büyük oranda favori olduğu maçlar içiin gayet ideal duruyor.

Fakat daha güçlü takımlara karşı Sergen Yalçın, daha kontrollü bir kadro kurmak isteyebilir ve bunun için de gerekli alternatiflere ihtiyacı var.

Örneğin Süper Lig'deki derbilerde veya Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, orta alan daha sıkı ve sert tutulmak istenebilir.

Bunun için de Josef'in yanına Atiba'ya her zaman ihtiyaç var. Peki bu durumda orta alandan kim kesik yiyecek?

Bu kontrollü orta alan için en ideal çözüm, Kenan Karaman'ın yerine sol kenara Alex Teixeira'nın geçmesi ve orta alana Josef'in yanına Atiba'nın eklenmesi.

Fakat bu, ancak Şampiyonlar Ligi'nde oluşturulabilecek ilk 11. Zira bu değişiklik gerçekleştiğinde sahada iki Türk oyuncu kalıyor ve bu da anlamsız kurala bir hayli aykırı.

Ancak Yalçın, bunu Devler Ligi'nde deneyebilir ve olumlu sonuç alabilir.

Tabii bu durumda Kenan Karaman gibi defansif yönü kuvvetli olan kenar oyuncusu olmayacağı için, Umut Meraş'ın çakılı sol bek oynaması gerekebilir. Josef'in de o bölgeyi daha fazla kapatması şart olacaktır.

Süper Lig'de zorluk seviyesi yüksek maçlarda ise yukarıdaki 11, yabancı oyuncu kuralına takılıyor. Bu durumda Alex Teixeira yedek kalabilir.

Rotasyonda hangi merkez üçlüler devreye girebilir?

Beşiktaş bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç farklı kulvarda mücadele edecek.

Dolayısıyla Sergen Yalçın, hem mental hem de fiziksel yorgunlukla başa çıkabilmenin yollarını arayacak.

Bu durumda, yabancı oyuncu kuralı dikkate alınarak aşağıdaki gibi birçok farklı varyasyonda orta saha oluşturulabilir.