Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi PSV oldu

Yeni sezon hazırlıklarına Selçuk İnan yönetiminde başlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi için köklü Hollanda ekibiyle karşılaşacak.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı oldu."Devler Ligi"ne 2. ön eleme turunda dahil olacak sarı-kırmızılı ekibin rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde 13.00'te yapılan kura çekimiyle belirlendi. "Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine giren Galatasaray, ilk maçını 20-21 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 27-28 Temmuz'da oynayacak.

Kadrosunda önemli isimler var

Hollanda Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 72 puanla tamamlayan ve 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından ikinci sırada yer alan PSV'nin teknik direktörlüğünü Alman çalıştırıcı Roger Schmidt yapıyor.

En golcü oyuncusu 27 gol kaydeden 21 yaşındaki Hollandalı Donyell Malen olan PSV kadrosunda Eran Zahavi, Mario Götze ve Denzel Dumfries gibi çok sayıda yıldız oyuncuyu bulunduruyor.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden PSV, Granada, Omonia ve PAOK'tan oluşan E Grubu'nu ilk sırada tamamlamış ancak son 32 turunda Yunanistan ekibi Olimpiakos'a elenerek, Avrupa'ya veda etmişti.

Üç tur geçmesi gerekiyor

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSVi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

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