Fransa - Almanya maçı öncesi paraşütlü protesto

Fransa ile Almanya karşılaşmasına bir Greenpeace aktivistinin protestosu damga vurdu

Fransa ile Almanya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşması bir protesto gösterisine sahne oldu.

Takımlar başla vuruşu öncesi sahada yerini almışken, paraşütlü protestocu uçmaya başladı ve sahaya inmeden önce tribünlerde yer alan taraftara tehlikeli şekilde yaklaştı.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9 — Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021

Çevreci örgüt Greenpeace'in bir aktivistinin paraşütünde "Kick Out Oil" yazısı taşıyordu. Protestocu sahaya indikten sonra stat güvenliği tarafından sahadan çıkarıldı ve maçın başlama saati gecikmedi.

Neler söyledi?

Greenpeace, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, paraşütçünün Euro 2020 sponsoru Volkswagen'i ve onların fosil yakıt kullanan arabalarını protesto etmeyi amaçladığını açıkladı.

Stadyum içinden çekilen görüntülerde, protestocu saha üzerinde uçarken, bir engele çarparak yön değiştirdi. Kontrolünü kaybeden protestocu sahaya inmeden önce tribünlere çok yakın bir geçiş yaptı.

Televizyon görüntülerinde ise Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın protestocudan kaçınmak için koridora hareketlendiği görüldü.

Alman savunma oyuncular Rüdiger ve Hummels, güvenlik görevlilerinin gözaltına almak üzere olduğu protestocunun yanına gitti.