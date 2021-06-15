Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Golden Boy'a aday gösterildi

Sergen Yalçın'ın sürpriz bir kararla kaleyi devrettiği Ersin Destanoğlu, Golden Boy ödülünü kazanabilir.

20 yaş altı oyunculara verilen, Avrupa futbolunun prestijli ödüllerinden biri olan Golden Boy için adaylar belli oldu. 100 ismin yer aldığı geniş listede Türkiye'den de bir oyuncu yer aldı.

Beşiktaş ile Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda zafer yaşayan genç file bekçisin Ersin Destanoğlu, Golden Boy için adaylar arasında yer aldı.

100 kişilik bu listeden verilen oylara göre her ayın 15'inde 20 isim silinecek. 15 Ekim'e gelindiğinde ise listede son 20 kişi kalacak. Bu 20 kişi arasından en fazla oyu alan isim Golden Boy ödülünü alacak.

Ersin Destenoğlu'nun da yer aldığı listeye oy vermek için TIKLAYIN.

Ersin Destanoğlu geçen sezon ne yaptı?

Geçen sezon Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan formayı alan genç kaleci, 37 karşılaşmada siyah - beyazlıların kalesini korudu. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda kalesinde 39 gol görürken 13 kez de kalesini gole kapattı.

Fransa'dan teklifler var

Fransız basınına göre, Ligue 1 takımları Ersin Destanoğlu'nu takip ediyor.

Özellikle Nice kulübünün Beşiktaş'a genç oyuncu için bir teklifte bulunduğu ancak teklif edilen bonservis bedelinin siyah - beyazlı yönetim tarafından kabul edilmediği iddia edildi.

İlerleyen günlerde Ersin Destanoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir.