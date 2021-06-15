Gonzalo Higuain'den itiraf: Ağzımda sigarayla oynarım sandım"

Kariyerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Gonzalo Higuain, MLS'i başlarda küçümsediğini anlattı.

Juventus'taki sözleşmesi geçen yaz karşılıklı olarak feshedilen Gonzalo Higuain ardından ABD MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer olmuştu.

Arjantinli yıldız, MLS takımlarının kalitesinden etkilendiğini itiraf etti.

Gonzalo Higuain neler söyledi?

33 yaşındaki oyuncu, İtalyanların efsane oyuncusu Christian Vieri'nin Twitch kanalı Bobo TV'de, MLS deneyimini anlattı.

"Buraya transfer olduğumda ağzımda sigarayla bile oynayabileceğimi düşünüyordum ama öyle değil. Zor bir lig. İtalyan futboluna benziyor.

"İspanya ve İngiltere'de başarılı olmak daha kolay, İtalya'da ise ligi bilmiyorsanız acı çekersiniz."

Higuain Juventus'tan neden ayrıldı?

Higuain, Chelsea'de geçirdiği kısa kiralık döneminin ardından 2019/2020 sezonu öncesi Juventus'a döndü. İtalyan ekibi arka arkaya dokuzuncu kez Serie A'yı kazanırken, tecrübeli golcü de 32 maçta sekiz gol ve dört asistlik bir katkı yaptı.

Juventus'ta eskisi kadar mutlu olmadığını hisseden Higuain, Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon'dan bu konuda tavsiye istedi. Arjantinli oyuncu, Buffon'un ona tavsiyesini şu sözlerle anlattı.

"Çok iyi arkadaşım olan Buffon bana, 'Antrenmanlarda o isteği hissetmiyorsan, yüksek seviyede olma kararlığını artık kendinde bulamıyorsan gitmelisin' dedi.