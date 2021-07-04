Galatasaray'ın genç golcüsü Eren Aydın kimdir? Eren Aydın A Takım kadrosuna dahil edilebilir

U19 Türkiye Şampiyonası'nda attığı gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki Eren Aydın, potansiyeliyle dikkatleri çekiyor.

Galatasaray'ın U19 Türkiye Şampiyonası'nda attığı gollerle dikkat çeken genç oyuncusu Eren Aydın performansıyla göz kamaştırıyor. 2003 yılında İstanbul'un Kartal ilçesinde doğan genç oyuncu, 2016'da Darıca Gençlerbirliği takımından Kartalspor'a transfer olurken, üç yıl sonraki durağı ise bu defa Galatasaray oldu.

Bu sezon U19 Ligi'nde şans bulduğu 19 maçta 20 gol kaydeden Eren, son olarak Antalya'da oynanan Türkiye finallerinde Beşiktaş karşısında üç gol birden bularak takımının yarı final vizesi almasında başrolü oynamayı başardı. Eren ligin ikinci haftasında oynanan Rizespor maçında da 4-2'lik galibiyette dört gol kaydetmişti.

Kamp kadrosuna dahil edilecek

Genellikle forma giydiği santrfor pozisyonunun yanı sıra sağ kanatta görev yapan 18 yaşındaki oyuncunun gelişimi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından da yakından takip ediliyor. Altyapı yetkililerinden sürekli bilgi alan ve fırsat buldukça altyapı maçlarını izleyen Terim'in, Eren'i takımın kamp kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki yılki santrfor rotasyonunda yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmayan Eren'in kamp sonrasında düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanması bekleniyor. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan da altyapıdan A takıma yükseldikten sonra ilk olarak Manisaspor'a kiralanmış, siyah-beyazlı takımda gösterdiği dikkat çeken performansın ardından Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri olmuştu.

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