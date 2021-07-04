İngiltere, Avrupa Şampiyonası’nda bir ilki başardı

Turnuvada çıktığı beş maçta da gol yemeyen İngiltere bu alanda rekor kırdı.

Euro 2020 boyunca savunmadaki müthiş performansıyla dikkat çeken İngiltere, çeyrek finalde Ukrayna’yı 4-0 mağlup ederek bir kez daha kalesini gole kapamayı başardı.

Ukrayna karşısında iki Manchester ekibinin oyuncularından kurulu savunma hattına, Everton kalecisi Jordan Pickford eşlik etti. Geri dörtlüde United forması giyen Harry Maguire ve Luke Shaw ile City oyuncuları John Stones ve Kyle Walker görev yaptı.

7 - Son yedi maçında da kalesini gole kapatan ve tarihinin en uzun serisini yakalayan İngiltere, rakiplerine 662 dakikadır gol izni vermiyor. Yürüyüş. pic.twitter.com/RNMTDT67EF — OptaCan (@OptaCan) July 3, 2021

Euro 2020’de henüz rakiplerine gol izni tanımayan İngiltere, beş maçlık bir gole kapama serisi yakalayarak Avrupa Şampiyonaları tarihinde bunu başaran ilk takım oldu.

Turnuva öncesinde Avusturya ve Romanya ile oynadığı hazırlık maçlarında gol yemeyen İngiltere, kendi en iyi serisini de yedi maça çıkardı. İngiltere 662 dakikadır kalesinde gol görmüyor.

Kane kendini buldu

Harry Kane iki golle yıldızlaşırken, İngiltere’nin diğer golleri Henderson ve Maguire’dan geldi. Grup aşamasında etkisiz kaldığı için eleştiri alan Harry Kane, son 16 turunda Almanya ağlarını sarsarak suskunluğunu bozmuştu.

Büyük turnuvalarda attığı gol sayısını dokuza çıkaran Kane, ikinci sıradaki Alan Shearer’ı yakalayarak 10 golle zirvede yer alan Gary Lineker’e bir adım daha yaklaştı.

Henderson’ın bekleyişi sona erdi

Ukrayna karşısında takımının üçüncü golünü atan Jordan Henderson, milli takım fomasıyla çıktığı 62. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı. Daha önce İngiltere milli takımındaki ilk golü için en uzun süre bekleyen isim, 43. maçında golle tanışan Sol Campbell’dı.

Yarı final laneti

Son dörtte Danimarka ile eşleşen İngiltere, yarı final lanetini kırmaya çalışacak. Büyük turnuvalarda oynadığı son dört yarı final maçını da kaybeden İngilizler (1968, 1990, 1996, 2018), Danimarka karşısına maçın mutlak favorisi olarak çıkacak.

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