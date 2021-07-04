Barcelona, Messi'ye yer açmak için Umtiti ve Pjanic'ten vazgeçti
Mundo Deportivo’nun haberine göre; Barcelona, Samuel Umtiti ve Miralem Pjanic’e istedikleri kulübe bonservis bedeli olmadan transfer olma seçeneği sundu.
Bu hamlenin sebebi ise Lionel Messi’ye yeni kontrat önerebilmek için maaş bütçesindeki yükü azaltmak.
Maaş limiti 35 milyon euro azaldı
La Liga yönetimi tarafından Barcelona için belirlenen 2021/22 sezonu maaş limiti, geçen sezona göre 35 milyon euro düşüş göstererek 347 milyon euro oldu. Katalan ekibinin 1 Temmuz’da sözleşmesi sona eren Messi’ye yeniden imza attırabilmesi için bu limitin altına inmesi gerekiyor.
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Teknik direktör Ronald Koeman yeni sezon planlarında Umtiti ve Pjanic’e yer vermedi. Ancak Barcelona’nın önünde ciddi bir problem var. Haberde verilen bilgide, iki oyuncunun da şimdilik bu teklifi kabul etmeye yanaşmadığı belirtiliyor.
Fransız savunmacının sözleşmesi 2023’e, Bosnalı orta saha oyuncusunun kontratı ise 2024’e kadar devam ediyor.
Oyuncular karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmelerini feshetmediği sürece Barcelona’nın kontratlardan çıkma şansı bulunmuyor.
Umtiti takımda kalarak forma için savaşmaya kararlı. Teklife kapılarını tam anlamıyla kapatmayan Pjanic ise henüz kesin kararını açıklamadı. İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter ve Juventus tecrübeli oyuncuyla ilgileniyor.
Plan ters tepebilir
Barcelona’nın bu hamlesi bir başka açıdan geri tepebilir. Bazı oyunculara serbest kalma seçeneği sunulması, Barça’nın satmak istediği oyuncular için kulüplerle yapacağı görüşmelerde elini zayıflatacak. Bu da satışlardan elde edecekleri bonservis gelirini ciddi ölçüde düşürebilir.
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