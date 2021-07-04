Emre Akbaba, Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Sarı kırmızılı kulüp başarılı orta saha oyuncusu ile 2023 yılında sona erecek yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray, Emre Akbaba'yı 2018 yılında Alanyaspor'dan transfer etmişti. 1 Temmuz'da sözleşmesi sona eren oyuncu ile Galatasaray arasındaki görüşmeler mutlu sonla tamamlandı.

Sarı kırmızılı formayla üç sezonda 70 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 14 gol attı ve 8 asist yaptı.

Emre Akbaba imzanın ardından ilk açıklamasını kulüp televizyonuna yaptı.

"Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada büyük başarılar elde etmek istiyorum."

"Umarım çok güzel iki yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz."

Sakatlıklar yakasını bırakmadı

Henüz Gakatasaray'daki ilk aylarında çıktığı Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kaldı.

11 Mayıs 2019'da Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bu kez kaval ve baldır kemiklerinde kırık meydana gelen yetenekli oyuncu tam 192 gün futbol oynayamadı.

2020/21 sezonunun başında uyluk gerilmesi nedeniyle 89 gün formasına hasret kalsa da, Ekim ayında takıma döndü ve Galatasaray'daki en verimli sezonunu geçirdi. Süper Lig'de 27 maça çıkan Emre Akbaba, beş gol ve üç asist üretti.

Emre Akbaba'nın kariyeri

Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başladı.

Aynı yıl Kahramanmaraş Belediyespor'da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Emre Akbaba, 2013'te Antalyaspor'a döndü.

Ardından iki yıllığına Alanyaspor'a kiralanan orta saha oyuncusu, 2013/14 sezonunda 16 gol ve 11 asist üreterek takımının 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında mekik dokumayı sürdüren Emre Akbaba, asıl çıkışını 2016/17 sezonunda gerçekleştirdi. Alanyaspor ile Süper Lig'de 33 maça çıkan Akbaba, sezonu 6 gol, 6 asistle tamamladı.

Bir sonraki sezon performansını daha da yükseltti ve 32 maçtaki 14 gol 10 asistlik performansıyla Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Emre Akbaba'nın milli takımda ise altı maçta üç golü bulunuyor.

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