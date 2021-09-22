60 yaşındaki Surinam başkan yardımcısı profesyonel futbol oynuyor

Surinam'ın 60 yaşındaki başkan yardımcısı Ronnie Brunswijk, CONCACAF Ligi maçında 54 dakika forma giydi.

1986'da Surinam'da isyancı bir lider olan ülkenin başkan yardımcısı Ronnie Brunswijk, Concacaf Ligi'nde benzeri görülmemiş bir olay kaydetti.

60 yaşındaki Brunswijk, sahibi olduğu Inter Moengotapoe ile birlikte Olimpia'ya karşı mücadele etti.

54 dakika sahada kalan Surinam başkan yardımcısı aynı zamanda takımın kaptanlığını da üstlendi.

Inter Moengotapoe - Olimpia maçında neler yaşandı?

1986'da isyancı bir lider olan Ronnie Brunswijk bugün 60 yaşında, 61 numaralı forma ile CONCACAF Ligi maçına çıktı.

Brunswijk'in sahibi olduğu Inter Moengotapoe ise Olimpia karşısında sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Brunswijk'in kariyeri

Uzun zamandır ülkenin siyasi ikliminde önemli bir figür olan Brunswijk, Surinam Başkan Yardımcılığı görevine Temmuz 2020'de getirildi.

1985 yılında Afrikalıların hakları için savaşan Orman Komandoları olarak bilinen Surinam Kurtuluş Ordusu'nun bir lideriydi.

1986'dan 1992'ye kadar süren bir iç savaşın parçası oldu ve o zamandan bu yana ülkesinde siyasetin içinde oldu.

Hollanda, 1999'da hüküm giydiği uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Brunswijk'i yargıladı.

Inter Moengotapoe'nin sahibi/oyuncusu olan Brunswijk, 2002 yılında kulübün stadyumu Ronnie Brunswijkstadion'ın inşasına yardım etti.

2005'te bir maç esnasında bir oyuncusu silahla tehdit ettiği iddiasıyla açığa alındı ancak saha sonra delil yetersizliği nedeniyle cezası reddedildi.

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