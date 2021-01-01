Galatasaray ve Fenerbahçe, Everton'ın golcüsünü istiyor

Everton'da forma giyen Joshua King'e Süper Lig'in iki devi de talip.

Ekonomik anlamda zaten son birkaç yıldır darboğazda olan Türk futbol kulüpleri, pandeminin de etkisiyle daha büyük maddi problemlerle karşı karşıya geldi.

Eskiden 10, 15 milyon euroluk transferler yapabilen üç büyükler, artık bonservisi elinde olan oyunculara yönelmek zorunda kalıyor. Bazen de iki kulüp, aynı futbolcu üzerinde yoğunlaşabiliyor.

İşte onlardan biri. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefi Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Joshua King.

Ne söylendi?

Football Insıder isimli internet sitesinde yer alan habere göre Galatasaray, bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Josh King'i renklerine bağlamak istiyor. Norveçli oyuncunun menajeriyle görüşme yapan sarı-kırmızılılar, büyük bir sözleşme teklifi hazırlığında.

Everton ise King'i tamamen gözden çıkarmış durumda. Oyuncuya sözleşme uzatma teklifinde bulunmayacaklar.

Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi ise tanıdık. Zira habere göre, Norveçli oyuncuya Fenerbahçe de talip.

Daha önce Hull City, Blackburn Rovers ve Bournemouth'ta forma giyen Josh King, 2021'ın ara transfer döneminde Everton kadrosuna katıldı.

Joshua King kaç gol attı?

29 yaşındaki forvet, kariyerinde toplam 330 resmî maça çıktı. King, söz konusu 330 karşılaşmada rakip filelere 72 gol atarken, 41 de asist yaptı.

5.5 sene Bournemouth'ta forma giyen tecrübeli oyuncu, asıl çıkışını bu kulüpte yaptı. 2015-2021 yılları arasında kırmızı-siyahlı formayla 184 maça çıkan King, 53 gol atarken 19 kez de gol pası vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Everton'da 9 maça çıkan King, hiç gol ve asist üretemedi, bekleneni veremedi. Şimdi kendine İngiltere dışında yeni bir macera arıyor olabilir.

Editör yorumu

Türk kulüplerinin mecburiyetten dolayı Avrupa'nın formsuz isimlerine yönelmesi onlar adına bir avantaj. Zira geçmişte doymuş, yaşı ilerlemiş futbolculardan çok fazla verim alabildiklerini söylemek zor.

King, kariyerinde bir düşüş yaşıyor ve yeniden doğmak için başka bir ülkeye gitmek istiyor olabilir. Süper Lig, Avrupa'nın beş büyük ligine göre daha kolay gol atılabilen, takım savunmalarının çok organize olamadığı bir lig.

Dolayısıyla hem King, hem de onu transfer edecek olan kulüp, bu işten kârlı çıkabilir.