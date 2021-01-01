"Topçu falan değil!" sözü gerçek oldu: Transfer edilen Nijeryalı, futbolcu bile değilmiş

Akhisarspor'da devre arasında kadroya katılan Martins Chisom Onyebueke ile ilgili şaşırtıcı gerçek, ayyuka çıktı.

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor'da, ender rastlanabilecek bir olay yaşandı.

Kış transfer döneminde sözleşme imzalanan Martins Chisom Onyebueke'nin, futbolcu olmadığı ortaya çıktı. Onyebeuke, daha önce amatör veya profesyonel olarak hiçbir kulüpte forma giymeden Akhisarspor'un yeni transferi oldu.

Başka neler yaşandı?

DHA 'nın haberine göre Nijeryalı oyuncunun daha önce FIFA verilerinde, yurt dışında hiçbir kaydına rastlanmadı. Formayı yalnızca imza töreninde giyen Onyebeuke, daha sonra sırra kadem bastı. Akhisarspor ile ara transfer döneminin son gününde sözleşme imzalayan Nijeryalı, söz konusu tarihten sonra oynanan 13 karşılaşmanın hiçbirinde süre almadı, kadroya da dahil edilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ise Onyebeuke'nin bilgilerini yazmakta zorlandı. TFF'nin resmî internet sitesinde Nijeryalının lisans türü bilgisi, "Amatör olmadan profesyonelliğe geçiş" notu ile yazıldı.

Yeşil-siyahlılardaki gariplikler sadece Onyebeuke ile de sınırlı değil. Takımda, devre arasında Onyebueke'yle birlikte yapılan 27 transferin 13'ü ligde hiç forma giymedi.

Amatör küme ve 3. Lig'den birçok genci direkt 1. Lig'e transfer ederek hiç oynatmayan yeşil-siyahlılarda Onyebueke'nin yanı sıra Alim Aykut, Cengiz, Enes, Mehmet Salih, Muhammed Embiya, Bekir, Fırat Yiğit, Ramazan Emirhan, Recep, Serkan, Yusuf Acer ve Yusuf Çataloluk ligde bir dakika bile süre alamadı.

Menajerlik şirketi detayı

Akhisarspor'ın başkanı, 2020'nin eylül ayında yönetimi devralmadan önce yönetim kuruluna aldığı kardeşleriyle birlikte futbolcu menajerliği şirketi bulunan Evren Özbey.

Burada iş biraz daha garip bir hale geliyor. TFF'nin kayıtlarına göre Akhisarspor'un kadrosundaki 9 oyuncunun menajerliklerini Özbey kardeşlerin menajerlik şirketinden ortakları olduğu öne sürülen Abdul Samet Süner yapıyor.

TFF kayıtlarında Süner'in oyuncu portföyünde dokuz Akhisarsporlu dışında hiçbir futbolcu bulunmuyor. Daha önce bu dokuz oyuncunun hepsiyle ara transfer döneminde menajerlik anlaşması yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Sezonun ilk yarısında menajerliğini Özbey kardeşlerin ortaklarına vermeyen orta saha oyuncusu Çekdar Orhan'ın oynatılmadığının, altyapıdan profesyonel yapılan gençlerin ailelerinden para istenildiğinin iddia edildiği kulüpte devre arası transferlerinden Alim Aykut, 3'üncü Lig'den 1'nci Lig'e transferi için Özbey kardeşlerin babasından para aldığını savunup açıklamalarıyla gündem yaratmıştı.

Akhisarspor ne durumda?

Ege ekibi, TFF 1. Lig'de 26 puanla 16. sırada, yani küme düşme hattında yer alıyor. Ateş hattının bir üzerindeki takım olan Menemenspor ile aralarnda beş puanlık bir fark bulunuyor.

Yeşil-siyahlılar, kalan üç haftada tüm maçlarını kazanıp rakibinin puan kaybetmesini beklemek zorunda.

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