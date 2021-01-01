Galatasaray'da Sofiane Feghouli, soyunma odasında çılgına döndü

Galatasaray'ın Cezayirli kanat oyuncusu, oyundan alındığını öğrenince su şişelerini duvara fırlatarak tepki gösterdi

Futbolcu, her zaman kazanmak ister ve bunu başaramadığında hırçınlaşır. Özellikle kötü giden şeylerin değişmesi için çabalarken oyundan alınırsa, yüksek nabzın da etkisiyle sinirlerine hakim olamayabilir.

Bunu birçok futbolcu yaşadı ve yaşamaya da devam edecek. Oyunun yazısız kanunu.

Bu durum son olarak Galatasaray'da, Trabzonspor maçının devre arasında meydana geldi.

Neler yaşandı?

Sabah gazetesinin haberine göre Türk Telekom Arena'da 1-1 biten Galatasaray - Trabzonspor maçının devre arasında oyundan alınan Sofiane Feghouli, çileden çıktı. Yerini Halil Dervişoğlu'na bırakan Cezayirli oyuncu, soyunma odasında sert tepkiler verdi.

Oyundan alındığını öğrenince su şişelerini duvara fırlatan yıldız oyuncu, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Ne olmuştu?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Maç boyunca istediği oyunu sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılılar, son anlarda gelen gol ile bir puanı almayı başardı.

Trabzonspor 76. dakihttps://www.goal.com/tr/haber/psgnin-yildizi-kylian-mbappe-madridden-ev-bakiyor/mp2nlcyvbtky1fevnd63589vrkada Edgar Ie'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Fatih Terim'in öğrencilerine puanı getiren gol 90+5'te Emre Akbaba'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sofiane Feghouli, 45 dakika boyunda etkisiz bir performans sergiledi.

Sofiane Feghouli'nin Galatasaray kariyeri

2017 yılında West Ham United'dan 4.25 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 132 kez sahaya çıktı.

31 yaşındaki futbolcu, söz konusu 132 maçta rakip filelere 29 gol atarken 27 de asist yaptı. Feghouli, bu sezon ise 22 maçta forma giydi, iki gol atıp dört de gol pası verdi.

Tecrübeli oyuncunun, Younnes Belhanda takımdan ayrıldıktan sonra kendisini yalnız hissettiği ve bunun da performansına olumsuz bir şekilde yansıdığı söyleniyor.

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