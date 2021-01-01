Manchester United'dan sürpriz hamle: Cristiano Ronaldo geri mi dönüyor?

Kırmızı Şeytanlar, yıldız oyuncuyu Old Trafford'a getirmeyi planlıyor.

Bir futbolsever olarak bu yaz, sakin bir tatil yapmayı hayâl ediyorsanız bu hayaliniz suya düşebilir. Zira telefonunuzdaki bildirimler yazın pek susmayacak.

Bir yandan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası oynanacakken diğer yandan da Avrupa transfer piyasası karışacak. Bunun sinyalleri apaçık ortada.

Erling Haaland için Avrupa'nın devleri sıraya girmiş durumda. Kylian Mbappe de Real Madrid'in yolunu gözlüyor. Lionel Messi şu anda mutlu gibi fakat sağı solu hiç belli olmaz.

Peki ya Cristiano Ronaldo? O da büyük bir yankı uyandıracak transfere imza atacak gibi duruyor.

Ne söylendi?

İddialar İtalyan basınından. Gazzetta dello Sport'un haberine göre Manchester United, eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu geri döndürmek için harekete geçti. Kırmızı Şeytanlar, Portekizliyi Old Trafford'a getirmek için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile iletişim kurdu.

Haberde, Portekizli futbolcunun Manchester United'da forma giymek için maaş kesintisi yapmayı kabul edebileceği söyleniyor.

Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Ronaldo, Juventus'a da bir miktar bonservis ücreti kazandırarak Manchester'ın yolunu tutabilir.

Premier Lig'de ne yapmıştı?

Dünyaca ünlü süper star, 2003 yılında 19 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer oldu.

Kırmızı Şeytanlar'da 2009'a kadar top koşturan Portekizli, üç kez Premier Lig şampiyonluğu elde etti, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Ronaldo, Manchester United formasıyla 292 maça çıktı ve 118 gol kaydetti.

Editör yorumu

Juventus tarafından bakacak olursak, önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo'dan bir bonservis geliri elde etmek hiç fena olmaz. Özellikle pandemi koşullarının getirdiği maddi zorlukları göz önünde bulundurursak.

Ronaldo tarafından bakacak olursak bu transfer, onun yeni bir meydan okumaya giriştiğini gösterir. Juve'de işler pek yolunda gitmiyor ve kısa zamanda bu takımın toparlanması hiç kolay değil.

Yıldız oyuncular ileri görüşlüdür ve Ronaldo, olup bitenlerin farkında. Futboldaki kısa zamanını daha derli toplu bir kulüpte geçirmek istiyor. Bu da en doğal hakkı.

Manchester United açısından değerlendirirsek, Cavani'nin de gideceğini göz önünde bulundurduğumuzda net bir santrfor arayışında olacakları bir gerçek. Ronaldo, şu anda United'ın tam da ihtiyacı olan bir santrfor.

Cavani gelmeden önce United'ın set oyunlarında ne kadar zorlandığını hatırlayın. Uruguaylının yerini Ronaldo doldurursa, oyunun üzerine daha da koyup önümüzdeki sezon daha güçlü bir şampiyonluk adayı haline gelebilirler.

Ronaldo'nun Manchester United'a, Lionel Messi'nin de Manchester City'ye gittiğini düşünsenize. Ne hikâye olur ama!

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