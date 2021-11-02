Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, teknik direktör Fatih Terim'in maaşııyla ilgili son günlerde çıkan çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Epözdemir, Terim'in daha önce 2 milyon euro üzerinden 18 milyon TL kazandığını söylerken, tecrübeli teknik direktörle yeni anlaşmanın 21 milyon TL üzerinden yapıldığını bildirdi.

Bu da Terim'in şu anda kur üzerinden 1.9 milyon euro'luk bir anlaşmaya tekabül ediyor.

Rezan Epözdemir ne söyledi?

Terim'in kazandığı yıllık ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Epözdemir, şu yorumu yaptı:

"Hocamız 18 Milyon TL yani 2 Milyon euro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün euro, 10,5 TL civarındaydı. Yani 21 Milyon TL'ye denk geliyor.

"Biz bu rakamı arttırmadan, 21 Milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bu da bugünkü kurdan 1,9 milyon euro'ya tekabül ediyor."

Felipe Melo, Galatasaray'a dönecek mi?

Rezan Epözdemir, son günlerde çıkan Felipe Melo haberlerini ise şu sözlerle yanıtladı:

"Devre arasında varsa eksiklerimizi, bütçemiz ve hocamızın talepleri doğrultusunda gidereceğiz. 6 numara sıkça konuşuluyor.

Bu konuda çalışmalarımız olacak ama Felipe Melo ile ilgili bir çalışmamız yok. Başka pozisyonlar için de ihtiyaçlarımız doğrultusunda girişimlerde bulunacağız."

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Hafta sonunda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray, hafta içinde Avrupa'da boy gösterecek.

Fatih Terim'in ekibi perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

Galatasaray daha sonra hafta sonu VavaCarsa Karagümrük'e konuk olacak.

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