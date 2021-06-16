Galatasaray Mert Çetin transferi için Verona ile pazarlık masasında

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile güçlenen Galatasaray, yerli rotasyonu için kritik bir hamle daha yapmak üzere.

Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren hayata geçecek olan yeni yabancı sınırı doğrultusunda yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, kariyerini Serie A takımlarından Verona'da sürdüren milli futbolcu Mert Çetin'i transfer etmek istediği öne sürüldü. İtalyan basınına göre Verona Mert için kapıyı 7 milyon euro'dan açtı.

Corriere di Verona'da yer alan haberde Galatasaray yönetiminin İtalyan ekibinden indirim talep ettiği ve tarafların önümüzdeki günlerde bu konuyu masaya yatırmak için bir araya geleceği belirtildi. İtalya'ya ilk olarak Roma formasıyla adım atan Mert Çetin, geçtiğimiz sezon Kumbulla transferinde takasta kullanılmıştı.

Serie A'da fazla süre bulamadı

Verona'daki ilk sezonunda istediği kadar forma şansı bulamayan ve dördü ilk 11'de olma üzere altı maçta forma giyen Mert de iki yıllık bir aranın ardından yeniden Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakıyor. 24 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonu başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya 3 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Serie A'daki ilk sezonunda Roma formasıyla altı maçta şans bulan Mert, Şenol Güneş yönetiminde A Milli Takıma'da davet edilmiş ancak Türkiye'nin sahip olduğu geniş stoper rotasyonunun da etkisiyle EURO 2020 kadrosunda kendisine yer bulamamıştı.

Mert transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın bu sezon Alpaslan Öztürk'ün ardından yapacağı ikinci yerli stoper takviyesi olacak.

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