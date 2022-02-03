Inter Miami, Amerika Birleşik Devletleri Millî Takımı'nın defans oyuncusu DeAndre Yedlin'in transferini duyurdu.

28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 27 Ocak'ta karşılıklı anlaşma ile feshedildi ve Inter Miami, 26 Şubat'ta Chicago'ya karşı oynayacakları MLS açılış maçı öncesinde yeni sağ bekini aldı.

ABD Millî Takımı'nda 71 kez forma giyen Yedlin; Tottenham, Sunderland, Newcastle United ve Galatasaray'da oynadıktan sonra yedi yıl aradan sonra Amerika'ya dönüyor.

Ne söylendi?

Inter Miami, Yedlin'in, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Miami, Yedlin'i bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattı.

Inter Miami Sportif Direktörü Chris Henderson, kulübün resmî web sitesine şunları söyledi:

"DeAndre kalitesinde bir oyuncuyu Inter Miami'ye getirebildiğimiz için çok heyecanlıyım.

"Sahada çok yetenekli, heyecan verici, dinamik ve tecrübeli bir oyuncu olacak. Aynı zamanda soyunma odasında kadromuzu geliştirmemize yardımcı olacak olumlu bir karakter.

"O; MLS, Premier Lig, Süper Lig ve uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış çok yönlü bir sağ bek ve şimdi başarılı olmamıza yardım etmesini dört gözle bekliyoruz."

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