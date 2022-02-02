Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Gedson Fernandes'i doğrudan Benfica'dan kiraladık"

Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'i 6 aylığına kiralayarak transfer dönemine damga vurdu.

Bu transferin perde arkasını ve detaylarını Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, A Spor'a anlattı.

"Yakın arkadaşım olan Ahmet Bulut, Gedson'u önerdi ve ben de 'isterim' dedim. Görüntülü konuşma yaptık, Gedson da gelmek istediğini söyledi. Sonuçta da Benfica, Gedson Fernandes'i bize kiraladı.

"Beşiktaş bonservisine talip olup yüzde 50'sini aldı. Gedson, sezon sonundan itibaren Beşiktaş'ın oyuncusu olacak ama duruma göre belki bir daha kiralarız, hatta bizde mutlu olursa şartları zorlayıp belki bonservisini biz alırız.

"Biz Rizespor olarak Gedson Fernandes'i Benfica'dan kiraladık ve ücretinin tamamını biz ödüyoruz. Sezon sonundaki karar Beşiktaş'a ait."

Şu an Gedson Fernandes Rizespor'un oyuncusudur. Yarın da bir imza töreni yapacağız. Bize teklif ettiler. Şartlarımıza uydu. "Evet" dedik, aldık getirdik.

"Galatasaray ile masaya oturduk"

Tahir Kıran, özellikle son dönemde arası açılan Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

"Burak Elmas'la, Rizespor ve Galatasaray arasındaki sorunları çözmek için masaya oturduk ama Galatasaray'ın içindeki bazı insanlar bu işi bozdu! Burak Başkan o kişilere gerekli operasyonları yaptı.

"Galatasaray camiası Türk futbolunun lokomotif takımlarından bir tanesidir. Keza Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor da... Bizim hiç kimseyle bir yarışımız yok. Biz kendi halinde mütevazi bir Anadolu takımıyız. Bizim için çok lüks bir transferi yaptık, başardık.

"İşbirliğini kesinlikle Galatasaray'la da Fenerbahçe ile de yapardım.

"Zaten biz Aytaç Kara için Galatasaray'la görüşüyorduk. Gedson transferi olunca Aytaç Kara geriye düştü. Herkesle her türlü işbirliğine varız. Biz Türk futboluna hizmet etmek için varız."

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