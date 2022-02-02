Bastian Schweinsteiger: "Mourinho yaptıkları için benden özür diledi"

Bayern Münih ve Almanya milli takımı formalarıyla efsaneleşen Bastian Schweinsteiger, 2015 yazında Manchester United'a transfer olmuştu.

İlk sezonunda Louis Van Gaal yönetiminde 31 maçta forma şansı bulan Alman yıldız için işler iyi gidiyordu. Ancak Mayıs 2016'da Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle her şey bir anda değişti.

Mourinho'nun kendisini kadro dışı bıraktığını ve U23 takımıyla antrenmana çıkmaya zorladığını söyleyen Schweinsteiger, bunun kendisini derinden yaraladığını itiraf etti.

Ne söyledi?

Manchester United kulübünün resmi podcast'ine konuşan Schweinsteiger, kadro dışı kaldığını 32. yaş günün kutladığı tarih olan 1 Ağustos'ta, sürpriz bir şekilde öğrenmiş.

"Çok garip bir durumdu. Doğum günümde soyunma odasına girip üstümü değiştirmek istedim, ama biri bana soyunma odasına girmemin yasak olduğunu söyledi. Rezerv takımının soyunma odasını kullanmak ve onlarla çalışmak zorunda kaldım."

"Derinden yaralanmıştım, çünkü kimse bana bir şey söylemedi. Sonra Mourinho'yla bu konuyu konuştuğumda bana, yaşadığım ikinci sakatlıkla ilgili anlam veremediğim bir açıklama yaptı."

"Önceki sezon yaşadığım ilk sakatlık sırasında tedavimi Manchester United'ın sağlık ekibi yapmıştı. Ardından hafif bir antrenman sırasında yine aynı sakatlığı yaşadım, ben de Louis Van Gaal'e Almanya'da tedavi olup olamayacağımı sordum, çünkü Euro 2016 yaklaşıyordu."

"İyileştim ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadım. United'a dönüp Mourinho için oynamak istiyordum. Beni daha önce iki kez transfer etmek istemişti: 2010'da Inter'e ve sonra Real Madrid'e."

Mourinho özür diledi

Mourinho'nun İngiltere dışında tedavi olmasını profesyonel bulmadığını söyleyen Schweinsteiger, yaşananlar nedeniyle kulüple arasındaki güven bağının koptuğunu belirtti.

"Elbette Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum, ama A takımla antrenman yapmama neden izin vermediğini anlayamıyorum. Profesyonelliğim hakkında olumsuz görüşleri vardı, ama bunlar yanlıştı, ben bir profesyonelim."

"Mourinho benden özür diledi ve hata yaptığını kabul etti, ama ben kulübe olan sevgimi kaybetmiştim. Takım arkadaşlarımla veya taraftarlarla sorunum yoktu. Yapacağım bir işe kendimi tüm kalbimle vermek isterim. Ama o kadar yaralanmıştım ki, kulübe güvenemiyordum."

Mourinho döneminde United formasını sadece dört kez giyen Schweinsteiger, sonraki yıl MLS takımlarından Chicago Fire'a transfer oldu.

Portekizli teknik adam ise, 2017'de Guardian'a verdiği bir röportajda Schweinsteiger'e karşı sergilediği davranışın hatalı olduğunu kabul etmişti.

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