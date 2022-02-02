Kulüple karşılıklı anlaşarak Arsenal'den ayrılan Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona ile anlaşmıştı. Barça'yla 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Gabonlu santrafor, kontratı sona erdiğinde 36 yaşında olacak.

Arsenal, haftalık 350 bin sterlin kazanan Aubameyang'ı sözleşmesini feshetmeye ikna edebilmek için tek seferde yüklü bir ödeme yapmak zorunda kaldı.

Times'ın haberine göre; Arsenal, Aubameyang'a ayrılık sürecinde 7 milyon sterlin ödemeyi kabul etti. Gabonlu oyuncu bu sayede Barcelona'dan talep ettiği maaşta indirime gitti. Böylece Katalanların maaş bütçesiyle ilgili yaşadığı sorun da transferin önünde bir engel olmaktan çıktı.

Arsenal de böylece kadroda düşünmediği Aubameyang'ın hem kontratından, hem de takım içinde yarattığı sorunlardan kurtulmuş oldu.

Barcelona ile ilk antrenmanına Salı günü çıkan Aubameyang'ın yeni sözleşmesinde 100 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi var. 32 yaşındaki oyuncunun ayrıca 2023 yazında kontratı iptal etme hakkı bulunuyor.

Arsenal niye serbest bıraktı?

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Aubameyang, Premier Lig'de 14 maçta sadece dört gol atabildi.

Bunun üstüne bir de Aralık ayında Southampton maçı öncesi yaşanan kriz eklenince ipler kopma noktasına geldi. Fransa'ya gittiği için antrenmanı kaçıran Aubameyang, Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakıldı ve o günden sonra bir daha Arsenal forması giymedi.

İki taraf arasındaki ilişki öyle tamir edilemez bir noktaya ulaşmıştı ki, Arsenal, sözleşmesi 2013 yazında bitecek olan Aubameyang'a takımdan şimdi ayrılması için 7 milyon sterlin ödedi.

Aubameyang'ın ayrılık mesajı

Resmi açıklamanın ardından Instagram'dan bir paylaşım yapan Aubameyang, Arsenal taraftarlarına şu sözlerle veda etti:

"Bu takımda kupalar kaldırma ve kaptanlık yapma şansına sahip olmak ömür boyunca unutamayacağım bir şey."

"Her zaman yüzde yüzümü verdim ve bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Size böyle veda etmek beni üzüyor."

"Son haftalarda takım arkadaşlarıma yardımcı olamadığım için üzgünüm, ama hem takıma, hem de taraftarlara başarılarla dolu yıllar diliyorum."

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