Futbol menajeri Mino Raiola'nın yakın arkadaşı Jose Fortes Rodriguez, internetteki ölüm haberlerini yalanladı.

Raiola, son 20 yılda Avrupa'nın büyük liglerinde sayısız büyük ismi temsil etti ve bir dizi yüksek profilli oyuncunun transferine aracı oldu.

Perşembe günü öğleden sonra, İtalyan menajerin 54 yaşında vefat ettiği haberleri bir anda yayıldı. Ancak Rodriguez, Raiola'nın hâlâ hastanede ve hayatta olduğu konusunda ısrar etti.

Rodriguez, Raiola hakkında ne dedi?

Rodriguez, De Telegraaf'a konuyla ilgili şunları söyledi:

"Mino ölmedi. Bu haberler saçmalık."

Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nden Doktor Alberto Zangrillo ise şunları ekledi:

"Hayatta kalmak için savaşan bir adamın hayatı hakkında spekülasyon yapan sözde gazetecilerin telefon görüşmeleri beni çok kızdırdı."

Raiola daha önce ocak ayında hastaneye yatmış ve belirtilmeyen bir nedenle ameliyat olmuştu.

Ölüm haberlerinin yayılmasının ardından menajerin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mino Raiola, anestezi gerektiren, sıradan tıbbi kontrollerden geçiyor. Her şey planlandı ve acil bir ameliyat olmadı" denildi.

Raiola, daha sonra sağlığıyla ilgili spekülasyonların ortasında takipçilerine yeni bir mesaj gönderdi:

"Merak edenler için şu anki sağlık durumum: Beni dört ayda ikinci kez öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine sahipler."

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

Raiola'nın ölümününe dair yanlış haberler çok sayıda mecrada yer aldı. Ayrıca Real Madrid, resmî sosyal medya kanalları aracılığıyla bir taziye mesajı yayınladı.

Daha sonra silinen gönderide şu ifadeler yer alıyordu:

"Real Madrid CF, başkanı ve Yönetim Kurulu, Mino Raiola'nın ölümünden derin üzüntü duyuyor ve tüm akrabalarına ve sevdiklerine taziyelerini, sevgilerini ve sevgilerini ifade etmek istiyor."

Raiola'nın yıldızlarla dolu müşteri listesi Pogba, Ibrahimovic ve Erling Haaland'ı içeriyor. İtalyan menajerin 2020'de toplam kazancının 77 milyon dolar olduğu bildirildi.

Menajer, müşterileri için yüksek ücretli sözleşmeler sağlama konusunda bir üne sahip ve bildirildiğine göre, bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Haaland için şartların konuşulmasına yardımcı oluyor.

Matthijs de Ligt'in 2019'da Ajax'tan Juventus'a 73 milyon euro karşılığında gerçekleşen transferi ve Gianluigi Donnarumma'nın Milan'dan Paris Saint-Germain'e bedavaya transferi de Raiola tarafından denetlendi.

Raiola, İtalyan ikili Mario Balotelli ve Marco Verratti'nin yanı sıra Ajax'tan Ryan Gravenberch ve Inter'den Denzel Dumfries'i de temsil ediyor.

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