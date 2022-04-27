Eski Fransız milli oyuncu Patrice Evra, uyuşturucu satmak da dahil olmak üzere bir dizi korkunç deneyimini anlattı. Çok travmatik bir çocukluk geçirdiğini açıkladı.

Evra, 24 kardeşten biri olduğu bir ailede yaşıyordu. Ancak 40 yaşındaki efsane, babası evi terk ettikten sonra hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi.

Ne söylendi?

Evra, BBC One'a verdiği bir röportajda, "Bazen, gece yarısı soğuk 'Big Mac'leri' çöpe attıklarında onları çöpten alırdık. Babam üzerimize yürüdükten sonra her şey karmakarışık bir hal aldı" dedi.

"Futbol beni kurtardı. 17 yaşımdayken İtalya'ya gitmiştim [2002'de Nice'e imza atmadan önce Marsala ve Monza'da oynadı]. Odama girdiğimde bir eşofman olduğunu hatırlıyorum.

'İki Gerçek ve Bir Yalan' oyunu oynanırken Evra, "Uyuşturucu sattım, yalvardım ve bir televizyon mağazasında çalıştım. Biri doğru değil" dedi.

"Televizyon satmadım."

"Annemi aradım ve 'Burası cennet, bize yemek servis edecek insanlar var ve bir tarafta iki çatalımız, diğer tarafta iki bıçağımız var' dedim.

Eski Monaco, Manchester United, Juventus ve Marsilya yıldızı, otobiyografisi 'I Love This Game', The Players' Tribune'e açık mektup ve diğer röportajlar aracılığıyla geçmişine açılıyor.

İstismara uğradı

The Times ile yapılan böyle bir röportajda Evra, çocukken cinsel istismara uğradığını da açıkladı.

Evra, "Yıllarca bunun hakkında konuşmadığım için bir korkak gibi hissettim. Bunu itiraf ettiğim için de utanmıyorum" dedi.

"Göğsüme saplanan bir şeydi. Ama bunu kendim için yapmıyorum, çocuklar için.

"Böyle bir şey yaşadığı için kimsenin utanmasını istemiyorum."

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