Eski Manchester United yıldızı Rio Ferdinand, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri baskın performansın ardından Liverpool'a olan hayranlığını gizleyemedi ve bu sezon kupaları süpürmemeleri için hiçbir neden olmadığına inanıyor.

La Liga ekibi Villarreal, kararlı çabalarına rağmen Anfield'da 2-0 mağlup edildi ve bu skor, Liverpool'u gelecek haftaki yarı final rövanşı için rahat bir konuma getirdi.

Şampiyonlar Ligi; bu sezon Carabao Kupası'nı kaldırmış olan Kırmızılar'ın, tarihi bir dörtlü zaferi tamamlamak için uğraştığı üç kupadan biri.

Liverpool, dörtte dört yapabilir mi?

Ferdinand, bitiş düdüğünden sonra BT Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi Liverpool takımı. Topla ve topsuz oyunda acımasızlar.

"Takımlara pres yapma biçimleri, enerji, çaba, uygulama, bunlara şaşırıyorsunuz.

"Dört kupa amaç olmalı. Kendilerine hedef koyacaklar.

"Eğer başarırlarsa ölümsüzler. Bu ülkede, bu oyunu oynayan herkesin üstündeler. Bunu başarabilecekler mi göreceğiz. Ama şu anda iyi yoldalar."

Eski Liverpool ve United oyuncusu olan BT Sport yorumcusu Michael Owen ise şu yorumu yaptı:

"Kırmızı formalı gördüğüm en iyi takım.

"Düşünün, dört kupa... Normalde imkânsız... ama şimdi bunun gerçekleşebileceğini mi düşünüyorsun? Oyun tarzları, inançları, bunun olabileceğini mi düşünüyorsunuz?"

Liverpool, açılışı şans golü ile yaptı

Yüzde 73'lük topa sahip olma oranı yakalamasına rağmen Liverpool'un ilk golde şansa ihtiyacı vardı. Jordan Henderson'ın sağ kanattan yaptığı ortada top, Pervis Estupinan'dan sekerek Geronimo Rulli'yi yanılttı ve Rulli'nin dokunuşu topun ağlara gitmesine engel olamadı.

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Henderson, BT Sport'a yaptığı açıklamada, "Onlar çok organize bir takım ve bunu zorlaştıracaklarını biliyorduk. Devam etmemiz gerektiğine ve sonunda onları yıkacağımıza inanmamız önemliydi. Bunu iki iyi gol ile yaptık."

"Birincisi biraz şanslıydı. İyi bir organizasyon ama biraz şanslı. Ama defansif bir takımla oynadığında biraz şansa ihtiyacınız var.

"Bunu anladık ve kalabalığı kaldırdık. Oyunun büyük bir bölümünde karşı pres gerçekten iyiydi. Onlar için oyunu zorlaştırdı. Ama oyun hâlâ canlı ve Villarreal'de zor maç olacak."

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