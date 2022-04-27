'Benzema'ya Ballon d'Or'u verin!' - Özil, Real Madrid'in forvetine Messi'den ödülünü alması çağrısında bulundu

Mesut Özil; Real Madrid'de şimdiye kadarki en iyi sezonunu geçiren Karim Benzema'yı, 2022 Ballon d'Or'a layık gördü.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, salı günü Etihad Stadyumu'nda Manchester City'ye 4-3 mağlup olurken, Benzema bu sezonki 40 ve 41. gollerini kaydetti.

34 yaşındaki oyuncunun son dublesi, Carlo Ancelotti'nin öğrencilerinin Santiago Bernabeu'daki rövanş öncesinde finale ulaşma şansının hâlâ yüksek olmasını sağladı ve Özil, Benzema'nın performansı karşısında şaşkına döndü.

Özil, Benzema için ne dedi?

Benzema, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde, önceki eleme turlarında Paris Saint-Germain ve Chelsea'ye karşı yaptığı hat-trick'ler de dahil olmak üzere 14 gole sahip ve şu anda Cristiano Ronaldo'nun tüm zamanların rekorunn (17 gol) sadece üç gol gerisinde.

2010 ve 2013 yılları arasında Santiago Bernabeu'da Fransız oyuncunun yanında oynayan Özil, Benzema'nın son dönemdeki başarılarının, PSG yıldızı ve 2021 galibi Messi'nin önünde ona ilk Altın Topu kazandırması gerektiğine inanıyor.

Fenerbahçe orta saha oyuncusu Twitter'da yaptığı açıklamada, "Ne harika bir oyun. Oğlum Benzi'ye Ballon d'Or'u verin" dedi.

What a fantastic game 🤯 Give my boy Benzi the Ballon D'Or 👑☝🏼 #MCIRMA @Benzema @ChampionsLeague — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 26, 2022

Ballon d'Or için yarışan başka kimler var?

Benzema şu anda GOAL Ballon d'Or güç sıralamasının zirvesinde, ancak ödül için birçok ünlü isimle zorlu bir rekabete girecek.

Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe ve Sadio Mane ilk beşi tamamlarken, Kevin de Bruyne ve 2018 galibi Luka Modric de onların arkasında geliyor.

Yedi kez Altın Top kazanan, PSG formasıyla ilk sezonunda yalnızca dokuz gol atabilen Messi'nin ise şu anda güç sıralamasında yeri yok.

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