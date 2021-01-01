Florentino Perez: Avrupa Süper Ligi futbolu kurtaracak

Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, büyük takımların yaşadıkları ekonomik krizi Avrupa Süper Ligi ile aşacağını söyledi.

Real Madrid'in aynı zamanda yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'nin de başında bulunan başkanı Florentino Perez, büyük bir tepkiyle karşılaşan bu organizasyonun futbolu kurtaracağını savundu.

İspanyol televizyonu El Chiringuito'ya konuşan Perez, büyük kulüplerin maddi açıdan oldukça zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Florentino Perez ne söyledi?

Avrupa Süper Ligi'nin kulüpleri ekonomik açıdan rahatlatacağını belirten Perez, rekabetçi ortamın maddi getirilerine vurgu yaptı.

"Büyük kulüpler pandeminin de etkisiyle çok zor bir dönemden geçiyor. Real Madrid sadece son iki yılda 400 milyon euro zarar etti.

"Avrupa Süper Ligi bize daha fazla büyük maç oynama imkanı tanıyacak ve daha fazla büyük maç da daha fazla gelir elde etmek demek. Şampiyonlar Ligi bunu karşılamaktan çok uzak görünüyor."

"Futbola ilgi kayboluyor"

Yeni neslin futbola eskisi kadar bağlı olmadığının altını çizen Perez özellikle 16-24 yaş grubununu futbol ilgisinin çok azaldığını söylei.

"Bu lig büyük kulüpleri ayakta tutmakla değil, futbolu kurtarmakla alakalı. Futbol taraftarların ilgisini kaybetti. Futbolla daha az ilgilenen yeni nesli kazanmamız gerekiyor.

"Futbola olan ilginin neden azaldığını iyi analiz etmeli ve futbolu dünyadaki her endüstri gibi değiştirerek, yeni koşullara adapte etmemiz gerekiyor."

"Hemen başlamak istiyoruz"

Avrupa Süper Ligi'ne gelecek sezon başlamayı hedeflediklerini belirten Perez, bunun için UEFA ve FIFA ile masaya oturacaklarını söyledi.

"UEFA farklı bir format üzerinde çalıştı ama yeni Şampiyonlar Ligi formatının futbolu kurtarmak için yeterli olmayacağını anladık.

"Futbolu kurtarmak herkesi kurtarmaktır. Bu şekilde en azından önümüzdeki 20 yıl ayakta kalabiliriz. UEFA'nın bu oluşuma neden tepki gösterdiğini anlamam mümkün değil. Yaşamak istiyoruz."

PSG ve Bayern ile temas yok

Takım sayısı 15'e çıkacak olan Avrupa Süper Ligi'nde kalan üç takımın kimler olacağına da değinen Perez, PSG ve Bayern'e açık kapı bıraktı.

"PSG'yi şu ana kadar davet etmedik. Alman kulüpleriyle konuşulmadı bile. Şu anda 12 kulübüz ve 15'e çıkmak istiyoruz.

"PSG ya da Bayern Münih reddederse turnuvanın iptal olacağı iddiaları saçmalıktan başka bir şey değil. Napoli ve Roma gibi kulüpler de önümüzdeki yıllarda bu organizasyonda yer alabilir."

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