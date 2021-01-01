Aleksander Ceferin'den çok sert Avrupa Süper Ligi açıklaması: Yılanlar çok yakınımızdaymış!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Avrupa futbolunun gündeminde deprem etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin konuştu.

Avrupa'nın 12 büyük takımının üç kurucu üye takımı daha aralarına dahil ederek kuracağı kapalı ligin büyük bir problem olduğunu söyleyen Ceferin, bu turnuvada yer alacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyeceklerini açıkladı.

Ceferin ne söyledi?

12 büyük kulübün aldığı kararı masaya yatıran Ceferin, atılan adımı açgözlülük olarak nitelendirdi.

"Bu sadece birkaç Avrupa kulübü tarafından desteklenen korkunç bir proje. Futbol dünyası ve hükümetler bu projenin ne kadar anlamsız olduğunun farkında.

"Hepimiz bu projenin karşısında birleşmiş durumdayız. Bu ligde yer alan oyuncular UEFA'nın ve FIFA'nın uluslararası organizasyonlarında yer alamayacak."

"Tek dertleri para"

Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüplerin tek dertlerinin maddiyat olduğunu söyleyen Ceferin, bu ligin karşısında yer almaya devam edeceklerini belirtti

"Bu 12 kulüp dışındaki bütün futbol ailesine teşekkür ediyorum. Avrupa Süper Ligi fikri futbolseverlerin yüzüne tükürmekten farksız.

"Bu açgözlü 12 kulübün futbolu bizden almasına izin vermeyeceğiz. Bu kulüper sonsuza dek Avrupa futbolundan men edilmeyecekler ancak yaptıkları yanlıştı.

"Bir insanın bunu anlaması için çok zeki olmasına gerek yok ancak Süper Lig kurma tehditi, tuhaf bir müzakere yolu.

"Yeni Şampiyonlar Ligi formatı bu kulüpler olsa da olmasa da hayata geçecek."

Agnelli'ye salvo

Juventus Başkanı Andre Agnelli'yi de hedef alan Ceferin, İtalyan futbol adamını yalancılıkla suçladı.

"Juventus Başkanı Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor.

"Manchester United Yöneticisi Ed Woodward beni geçen günlerde aradı ve yeni Şampiyonlar Ligi sistemi için çok heyecanlı olduğunu ve bunu desteklediğini söyledi. Şimdi ise tamamen farklı bir şeye imza atıyor.

"Hayatımda çok şey gördüm. Ceza avukatıydım. Ancak böyle insanları hiç görmedim. Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk ancak öğrendik."

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