Jürgen Klopp, Liverpool'un da yer alacağı Süper Lig'e karşı çıktı

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, kulübünün de kurucu üyelerinden biri olduğu Süper Lig projesine soğuk yaklaşmaya devam ediyor.

Avrupa Süper Ligi projesi futbol gündemde deprem etkisi yarattı. Konu hakkında da ilk tepkiler hemen gelmeye başladı. Fakat en çok merak edilen, projeye dahil olan 12 takımın teknik direktörlerinin ve futbolcularının kullanacakları cümlelerdi.

Daha önce yaptığı açıklamalarla benzer formatta bir turnuvaya karşı durduğunu açıkça belirten Jürgen Klopp, konu hakkında yorum yapan ilk isimlerden biri oldu. Alman menajer, takımı Liverpool'un Leeds United maçı öncesinde Sky Sports'a yaptığı açıklamalarda fikrininin değişmediğini ifade etti.

Jürgen Klopp ne dedi?

"Konu hakkında biraz bilgi aldık ama çok değil. İnsanlar bundan memnun değil ve ben bunu anlayabiliyorum."

"Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir sorunum yok, futbolun rekabet faktörünü seviyorum."

"Hedefim her zaman Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası olmaktı."

"West Ham'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansına sahip olmasını seviyorum."

"Unutmayın. Bir kulübün en önemli kısımları taraftarlar ve takımdır. "

"12 kulübün bunu neden yaptığını tam olarak bilmiyorum."

"Bu her zaman 'daha fazla maç, daha çok maç' demektir. Bu daha fazla parayla ilgili, başka da bir şey değil."

Öte yandan Liverpool'un karşılaşacağı Leeds United da projeye karşı çıktıklarını belirten tişörtlere ısınmaya çıktı.

Klopp daha önce ne demişti?

Alman teknik direktör 2018 yılında ülkesinin Kicker dergisine verdiği röportajda konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim için Şampiyonlar Ligi, her zaman aynı takımlara karşı oynamadığınız bir Süper Lig'dir "

"Neden Liverpool'un Real Madrid ile 10 yıl boyunca karşılaşacağı bir sistem yaratalım ki?"

Avrupa Süper Ligi nedir?

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu.

15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedilmişti.

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off turunda iki maçta karşılaşacağı aktarılmıştı.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NE İLK TEPKİLER