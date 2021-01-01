Marcelo Bielsa: Zenginler güçlendikçe daha fazla ayrıcalık ister

Leeds United Menajeri Marcelo Bielsa, Avrupa Süper Ligi projesine farklı bir pencereden baktı.

Yenilikçi fikirleri ve taktik anlayışıyla antrenörler arasında ayrı bir yere sahip olan Marcelo Bielsa, Avrupa Süper Ligi hakkında görüş belirtti.

Marcelo Bielsa neler söyledi?

Leeds United'ı Championship'ten alarak Premier Lig'e taşıyan Arjantinli çalıştırıcı, 12 kulübün Avrupa Süper Ligi kurmasını eleştirdi.

"Zenginler daha fazla güç kazandıkça, başkalarına göre daha fazla ayrıcalık talep etmeye başlarlar.

"Şu anda dünyada hakim olan düşünce, fakirin daha fakir olacağını bile bile zenginin daha zengin olmak istemesi.

"Ama artık bu yaşananlar beni hiç şaşırtmıyor."

Leeds United bu sezon ne yaptı?

Marcelo Bielsa yönetimindeki Leedds United, Premier Lig'de oynadığı 32 karşılaşmada 14 galibiyet, dört beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

46 puan toplayan Leeds United, ligde 10. sırada yer alıyor.

Marcelo Bielsa'nın kariyerinden satırbaşları

Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe başlayan Bielsa, Newell's Old Boys genç takımını çalıştırarak başladı.

Arjantin ekibinin A Takımı'nı da çalıştıran deneyimli çalıştırıcı sırasıyla, Atlas, Club America, Velez Sarsfield, Espanyol, Arjantin Milli Takımı, Şili Milli Takımı, Athletic Bilbao, Marsilya, Lazio ve Lille'i çalıştırdı.

2018 yılında Leeds United'ın menajerliğine getirilen Bielsa, geçen sezon uzun bir aradan sonra İngiliz ekibini yeniden Premier Lig'e çıkardı.