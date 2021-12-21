FIFA’nın planlarına göre 2 yılda bir Dünya Kupası ile fazladan 3.3 milyar sterlin gelir elde edilecek

Geçtiğimiz günlerde FIFA, 2 yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesini konuşmak için bir zirve düzenledi. Bu zirvede UEFA ve CONMEBOL üyeleri plana karşı çıktı. Diğer tarafta Afrika Futbol Federasyonu bu planı destekliyor.

BBC'nin aktardığı habere göre, 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nda elde edilen gelirin 5.3 milyar sterlin olduğu ve eğer 2 yılda bir Dünya Kupası yapılırsa 2030'dan itibaren planlanan 48 takımlı organizasyonda, medya ve sponsorluk gelirleriyle birlikte bu rakam 8.3 milyar sterline kadar çıkacağı delegelere iletildi. Ayrıca kesin olmamakla birlikte FIFA, bu organizasyondan elde edilecek gelirlerden her bir ulusal federasyona 12.1 milyon sterlin dağıtmayı planlıyor.

Arsene Wenger, en zengin ve en fakir ülkeler arasındaki fon açığını azaltmaya ve buna karşılık, en fakir ülkelerden gelen oyuncuların yeteneklerini tam olarak geliştirme şanslarını artırmaya kararlı görünüyor.

Öte yandan Dünya Ligler Forumu tarafından Kasım ayında hazırlanan bir rapor, FIFA'nın önerisinin yerel liglere ve UEFA'ya kaybedilen TV hakları ve ticari anlaşmalarda sezon başına yaklaşık 8 milyar avroya (6.8 milyar £) mal olabileceğini söylüyor.

Gianni Infantino ne söyledi?

FIFA Başkanı Infantino, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

'Ülkelerin çoğu iki yılda bir düzenlenen Dünya Kupalarına oy verecek. Tüm takvime bakıyoruz. Futbolu nasıl daha iyi hale getirebileceğimize bakıyoruz ve gelecekte futbolu yeni bir şekilde organize etmenin ne kadarını sağlayabileceğimize bakıyoruz. Diyaloga devam ediyoruz, analize devam ediyoruz, öyle ya da böyle ya da orta yoldan ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz” dedi.

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