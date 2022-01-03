FIFA kokartlı Türk hakemden 2 milyar dolar'lık kripto vurgunu!

Ankara'da, kripto para borsası 'Smart Trade Coin' tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 50 kişilik grup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürülen şirketin tanıtım yüzünün ise FIFA kokartı bulunan Türk bir hakem olduğu iddia edildi.

Kripto para mağdurlarının avukatı Yağız Kaya, 50 binin üzerinde kişinin 'saadet zinciri' şeklinde düzenlenen dolandırıcılık sistemiyle mağdur edildiğini, bugüne kadar çeşitli illerde 30 suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Mağdurların sözünü ettiği eski hakemin kim olduğu büyük bir merakla sorgulanırken, bu kişinin aktif olarak hakemlik yapmadığı belirtildi.

Söz konusu eski hakemin mağdurlarla Zoom'da bire bir görüşmeler gerçekleştirdiği ve sisteme para yatırmaları konusunda ikna çabasında bulunduğu kaydedildi.

Altı aydır süren şikayetlere rağmen savcılık iddialara yönelik bir soruşturma açmazken, bu nedenle şikayet edilen kişilerin isimleri de gizleniyor. Devam eden soruşturmanın ardından savcılığın dava açması halinde firmayla çalışan isimler ortaya çıkacak ve iddianamaye yansıyacak.

Ne söylendi?

Mağdurların avukatı Yağız Kaya şirketin 2 milyar doların üzerinde bir vurguna imza attığını öne sürdü.

"Türkiye'de 50 binden fazla vatandaşı farklı iller ve ülkelerde mağdur eden 'Smart Trade Coin' şirketinden bahsediyoruz.

"Söz konusu şirket Marshall Adaları'nda bir posta kutusu olarak var olmakta ancak 50'den fazla şüphelisiyle faaliyetlerini yoğun şekilde Türkiye'de gerçekleştirmektedir.

"Saadet zinciri şeklinde düzenlenen bu dolandırıcılıkta mağdur vatandaşların cüzdan hareketlerini incelediğimizde mağduriyetin boyutunun 2 milyar doları aştığını tespit etmiş bulunmaktayız"

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