Arjantinli yıldız Messi’ye koronanın Noel partisinde bulaştığı iddia edilmişti: DJ, kendini savundu

Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin COVID-19 testi pozitif çıkan dört oyuncusundan biri olduğunu bildirdi.

COVID-19 testi pozitif çıkan oyuncuların Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olduğu ve şu anda kendilerini izolasyona aldıkları kulüp tarafından açıklandı.

Noel'de Messi ile paylaşım yapan popüler DJ Fer Palacio, Arjantinli yıldıza virüs bulaştırdığı gerekçesiyle bu süreçte hedef alındı.

Ne dedi?

Instagram hikayesinde ünlü DJ, konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

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"Daha yeni uyandım ve bana bir sürü mesaj gönderdiler. Twitter'da trend oldum çünkü Messi'nin COVID testi pozitif çıktı ve ona virüsü benim bulaştırdığımı düşünüyorlar. Mesajlarda bana 'katil' bile dediler, çok kötü hisler. COVID testi yaptırdım ve bende virüs bulunmuyor."