Thomas Tuchel, Romelu Lukaku'yu neden kadroya almadığını açıkladı

Thomas Tuchel, Romelu Lukaku'yu 20 kişilik kadroya almama kararını "maç hazırlıklarının zarar görmemesi" için verdiğini açıkladı.

Belçikalı yıldızın bu hafta verdiği bir röportajda sarfettiği sözler Chelsea cephesinde sarsıcı bir etki yaratmıştı. Kulüpteki durumdan memnun olmadığını söyleyen Lukaku, Tuchel'in kendisini ideal şekilde kullanmadığını öne sürmüştü.

Lukaku'nun Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamaların yayınlanmasının ardından Tuchel'in ne tepki vereceği merak konusuydu.

Deneyimli çalıştırıcı Lukaku'nun doğrudan kendisini hedef alan bu sözlerini affetmedi ve Liverpool ile kritik bir maça çıkacak olmalarına rağmen Lukaku'yu kadro dışı bıraktı.

Independent'ın haberine göre, Chelsea kadrosunun geri kalanı da Tuchel'in bu kararını destekledi.

Ne söyledi?

Maç öncesinde Sky Sport'a konuşan Tuchel, Lukaku tercihine şu sözlerle açıklık getirdi:

"Bu konuda fazla büyüdü, maça kısa süre kala çok fazla gündem oldu. Maç hazırlıklarının zarar görmesini istemedim, bu yüzden kadroda değil."

Tuchel, Lukaku'yla görüşüp görüşmediği sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Elbette konuştuk. İki kez konuştuk. Diğer oyuncularla da görüştüm."

"Maça bu kadar kısa süre kala olayın çok büyüdüğünü farkettik. Kararı erteledik. Bunu yaparken bir yandan maç hazırlıklarımızı da korumamız gerekiyordu."

"Bugün önemli bir maça çıkacağız ve tamamen konsantre olmalıyız. Aldığımız karara rağmen konsantre olmamız kolay değil."

"Ama bana göre kadroda olmazsa konsantre olmamız kolaylaşacak, bu yüzden öyle yaptık."

Lukaku ne söylemişti?

Belçikalı golcü Chelsea'de mutsuz olduğunu ve bir gün Inter'e dönmek istediğini söyleyerek gündeme oturmuştu.

"Takımımızın durumundan memnun olmamam çok doğal. Tuchel farklı bir sistem oynatmaya karar verdi ancak pes etmemem gerekiyor.

"Çok çalışmaya ve profesyonel olmaya devam etmeliyim. Durumdan memnun değilim ama gerçekçi olmak zorundayım.

"Inter taraftarlarının bana olan kızgınlığını anlayabiliyorum ve bence de ayrılık sürecim bu şekilde olmamalıydı. Inter her zaman kalbimde olacak ve belki de bir gün oraya geri döneceğim."

Bu sezon Chelsea formasıyla 18 maçta yedi gol atan Lukaku, Premier Lig'de forma giydiği 13 maçta rakip fileleri beş kez havalandırdı.

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