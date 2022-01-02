Mohamed Salah ve Sadio Mane 50 yıllık rekoru kırdı

Premier Lig'de haftanın en önemli maçı Chelsea ile Liverpool arasında oynandı. Stamford Bridge Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maça iyi başlayan Liverpool, dokuzuncu dakikada Sadio Mane'nin golüyle öne geçti. 26'da Mohamed Salah farkı ikiye çıkardığında konuk ekip üç puana yaklaşmış gibiydi, ama Chelsea'nin pes etmeye niyeti yoktu.

41'de Mateo Kovacic'in kornerden seken topa gelişine yaptığı harika vuruşla durumu 2-1'e getiren Maviler, duraklama anlarında Pulisic'le skoru eşitledi.

Daha kontrollü geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmazken, puanların paylaşılmasıyla zirvedeki Manchester City en yakın iki rakibiyle farkı biraz daha arttırdı.

Salah ve Mane hangi rekoru kırdı

Liverpool'un gollerine imza koyan Salah ve Mane, Premier Lig'de 29 farklı maçta birlikte gol atan ilk ikili oldu.

Önceki rekor, 1964-1972 yılları arasında Manchester United formasıyla 28 maçta fileleri havalandıran Bobby Charlton-George Best ikilisine aitti.

Ligde 20 Kasım'dan bu yana golü bulunmayan Mane yedi maçlık suskunluğunu Chelsea karşısında bozdu.

Ligde 15 maç üst üste gol veya asist üreterek inanılmaz bir istatistiğe imza atan Salah ise Tottenham ve Leicester maçlarını boş geçmişti. Mısırlı yıldız bu sezon ligdeki 15. golünü Chelsea ağlarına bıraktı.

Salah ve Mane'nin bu sezon birlikte gol attığı diğer maçlar; Leeds, Crystal Palace, Manchester City, Watford ve Arsenal karşılaşmalarıydı.

Afrika Kupası'na gidiyorlar

9 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda Salah, Mısır; Mane ise Senegal milli takımı kadrosunda yer alacak.

Şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 11 puan gerisine düşen Liverpool, gol yükünün önemli bir bölümünü sırtlayan iki yıldızından yaklaşık bir ay mahrum kalabilir.

Ligde 11 maçtır kazanan City, 53 puanla ilk sırada yer alıyor. 43 puanlı Chelsea ile 42 puanlı Liverpool ise ikinci ve üçüncü basamakta.

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