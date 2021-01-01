Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan Premier Lig'e göz kırpıyor!

Nefes kesen şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ikiye indiren Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor.

Ankaragücü deplasmanında 90+6'da gelen gol ile şampiyonluk umutlarını son iki haftaya taşıyan Fenerbahçe'de son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Ozan Tufan, üst düzey performansıyla alkış aldı.

Ankara deplasmanına sağ bek başlayan Ozan daha sonra merkeze geçerken, attığı beraberlik golüyle takımını maçta tuttu.

Bursaspor'dan 2015-2016 sezonunda 7 milyon euro karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de zaman zaman sert şekilde eleştirilen ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Ozan, Aykut Kocaman yönetimindeki 2017-2018 sezonunda kadro dışı kalmış ve sonraki sezon Phillip Cocu tarafından da kadroda düşünülmeyince kariyerinin en kötü dönemini yaşamıştı.

Futbolcu olduğunu hatırladı!

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'nin şu anda şampiyonluk yarışı verdiği Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Alanyaspor'a kiralanan ve bu arada başarılı teknik adamın tabiriyle, 'futbolcu olduğunu hatırlayan' Ozan'ın, Alanya'daki futbola dönüş süreci sonrası sarı-lacivertli formaya geri dönüşü ise harika oldu.

Ersun Yanal yönetimindeki geçtiğimiz sezonu 6 gol ve 5 asistle tamamlayan Ozan, bu sezon da hem Erol Bulut'un hem de Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezi oldu.

35 maç sonunda 6 gol ve 8 asiste ulaşan 26 yaşındaki yıldız, kariyerinin skora en fazla etki ettiği dönemini geçirirken, milli takımın da en önemli isimleri arasında yer aldı.

Avrupa'nın birçok kulübü tarafından takip edilen Ozan'ın sezon sonunda takımdan ayrılması kuvvetli bir ihtimal olarak görünüyor.

İki sezon önce Elif Elmas'ı 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye satan, bu sezon başında ise Vedat Muriqi'yi 18.5 milyon euro'ya Lazio'ya yollayan Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için de serbest kalma bedeli olan 20 milyon euro'dan düşük bir teklifi kabul etmemesi bekleniyor.

Havaalanından dönmüştü

Özellikle İngiliz takımlarının radarında olan Ozan, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı 2017-2018 sezonunun devre arasında Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın kapısından dönmüştü.

İngiliz ekibine transferi için havaalanına kadar giden milli futbolcu, Crystal Palace tam imza aşamasında santrforunun sakatlanmasının ardından transferdeki tercihini Alexander Sörloth'tan yana kullanmasıyla birlikte Fenerbahçe'de kalmıştı.

Ozan'ın hala Crystal Palace'ın gündeminde olduğu öne sürülürken, Premier Lig'e tekrar yükselen Norwich City'nin de yıldız isimle ilgilendiği biliniyor.

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