Fenerbahçe

Fenerbahçe gol yese de vazgeçmiyor

Burak Özdemir
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Fenerbahce Goal Celebration vs. BB Erzurumspor 05/03/21
AA
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği maçlarda en fazla puan toplayan takım konumunda.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin başında Alper Potuk'un attığı golle 1-0 geriye düşen sarı - lacivertliler 42. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle skora denge getirdi.

Yedi dakika uzatma gösterilen zorlu mücadelenin 90+6. dakikasında Enner Valencia'nın attığı golle Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmış oldu.

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Bu sezon, Süper Lig'de hiç bir takım açılış golünü yediği karşılaşmalarda Fenerbahçe'den daha fazla puan alamadı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda hanesine 18 puan yazdırmayı başardı.

İşte o maçlar

Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
Fenerbahçe 4-1 Başakşehir FK
Sivasspor 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Başakşehir FK 1-2 Fenerbahçe
Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin kalan maçları

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 38 karşılaşmada 24 galibiyet, yedi beraberlik ve yedi mağlubiyet alan Fenerbahçe, 79 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Lider Beşiktaş ile arasında iki puan fark kalan sarı - lacivertliler ligde gelecek hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe sezonu deplasmanda oynayacağı Kayserispor mücadelesiyle tamamlayacak.

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