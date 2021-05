Radamel Falcao, Avrupa'daki 250. golünü Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a attı

Galatasaray'a geçen sezon transfer olan ama sakatlıkları nedeniyle formasından sık sık uzak kalan ve bu nedenle beklenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao, şans bulduğu Beşiktaş derbisinde fileleri havalandırmayı başardı.

Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray'ın ilk yarının son anlarında kazandığı penaltıda topun başına geçti ve Ersin Destanoğlu'nu avladı.

Takımını soyunma odasına 2-1 üstün götüren Falcao, bu sezon dokuzuncu golünü kaydetti.

35 yaşındaki oyuncu, 13 Mart'ta oynanan Kayserispor maçından bu yana gol atamıyordu.

Radamel Falcao, bu golle sadece takımının galibiyetinde rol oynamakla kalmadı, kariyerinde önemli bir istatistiğe imza atmış oldu.

Kolombiyalı oyuncu, Arjantin'in River Plate takımında gösterdiği performansla kendini Avrupa'ya atmıştı.

2009 yılından bu yana Avrupa'da top koşturan golcü oyuncu, kıtadaki 250. golünü Beşiktaş filelerine gönderdi.

El Tigre lakablı oyuncu Porto'da 72 gol kaydetti. Daha sonra transfer olduğu Atletico Madrid'de 70 gol attı.

İspanyol ekibinden sonra Premier Lig'de şansını deneyen Falcao, burada istenen rakamlara ulaşamadı. Manchester United'da dört kez fileleri havalandıran oyuncu, Chelsea formasıyla bir golde kaldı.

2016'da transfer olduğu Monaco ise Falcao'nun en gol attığı takım oldu. Kırmızı-beyazlı forma altında 83 gole ulaşan Falcao, sonrasında transfer olduğu Galatasaray'da şu ana kadar 20 gol attı.

Avrupa'da 250 gole ulaşan ilk Kolombiyalı futbolcu olan Falcao, gollerini 400 maça sığdırdı

Great performance today. Happy for our victory. Congratulate the entire team for their great work. /// Gran trabajo el de esta noche. Quiero felicitar a todo el equipo por esta victoria. pic.twitter.com/CvHx9QqDS8