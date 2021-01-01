Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından yıldız savaşları

Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından iki takımın Twitter paylaşımları olay yarattı.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçın ardından 'yıldız' polemiği çıktı.

Karşılaşmanın hemen ardından Beşiktaş, Twitter hesabından maçın sonucunu paylaştı. Siyah-beyazlı takımın kullandığı görsellerde iki takımın da logoları yer aldı ama yıldızlara yer verilmedi.

Galatasaray, yaklaşık 15 dakika sonra Beşiktaş'a cevap verdi.

Rakibinin tweet'ini alıntılayan sarı-kırmızılılar, "Yıldızlarımızı "sehven" gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz. Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık" ifadelerini kullandı.

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Yıldızlarımızı "sehven" gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz.



✍️Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. 😉



Rakibe saygı, kendine saygı! #GSvBJK https://t.co/o5OpBtsk7p pic.twitter.com/zj4QEIYRDU — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 8, 2021

Ryan Babel de 'online'

Derbi sonrası paylaşımlar, kulüplerle sınırlı kalmadı.

Daha önce Beşiktaş forması giyen, bu akşam ise Galatasaray formasıyla eski takımına karşı mücadele eden ve karşılaşmanın ilk golünü atan Ryan Babel, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hollandalı yıldız, popüler dizi La Casa de Papel 'in adını, kendi ismiyle değiştirdi.