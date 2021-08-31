Fenerbahçe'nin yeni hücum oyuncusu MLS'ten geliyor

Sarı-lacivertli takım MLS'te yılın oyuncusu ödülünün sahibi olan Uruguaylı yıldızı İstanbul'a getiriyor.

Vitor Pereira yönetiminde sezona üç maçta dokuz puanla başlayan ve yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de hücum hattına beklenen takviye gerçekleşti. Sarı-lacivertli takım MLS takımlarından Los Angeles FC'de oynayan ve ilk kez Avrupa'da top koşturacak 23 yaşındaki Uruguaylı yıldız Diego Rossi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır.



Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/rwDbI5wR1c — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2021

Fenerbahçe'nin yaz başından bu yana ilgilense de Real Sociedad'a kaptırdığı Norveçli santrfor Alexander Sørloth'tan bir hayli farklı bir profil olan Rossi daha çok sol kenarda görev yaparken, gerektiğinde santrforda da oynayabiliyor.

Sarı-lacivertli takımın bu tercihi Pereira'nın Enner Valencia'nın yüksek formunun da etkisiyle elindeki santrforlardan memnun olduğu şeklinde yorumlandı.

MLS'te ödülleri topladı

Adı Premier Lig takımlarından Tottenham ve Everton gibi kulüplerle de anılan Rossi'yi satın alma opsiyonunu da içeren bir kiralama anlaşmasıyla takıma kazandıracak Fenerbahçe, oyuncunun Avrupa'daki ilk kulübü olacak. Pandemi nedeniyle tamamı oynanmayan 2020 yılında attığı 14 golle MLS'in son gol kralı olan Rossi, CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde sezonun takımına da seçilmişti.

Daha önce David Beckham, Thierry Henry, Tim Cahill, Robbie Keane, Sebastian Giovinco, David Villa ve Zlatan Ibrahimovic'in kazandığı MLS'te yılın oyuncusu ödülünün 2021'deki sahibi olan Rossi, savunma arkasına yaptığı koşuların yanı sıra son vuruşlardaki yüksek golle sonuçlandırma oranıyla dikkat çekiyor.

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