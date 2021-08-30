Real Madrid, Mbappe transferinden vazgeçti

Real Madrid’in pazarlık masasından çekilmesiyle Fransız yıldızın Parc des Princes’te kalması kesinleşti.

Goal’ün edindiği bilgiye göre; Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe’nin Real Madrid’e transferi bu yaz için rafa kalktı.

Mbappe için girişimlerine bir süredir devam eden İspanyol kulübü, PSG’nin 200 milyon euro’luk bonservis talebini karşılamayacağını bildirdi.

PSG ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Mbappe’yi en azından sezonun geri kalanında Messi ve Neymar’la birlikte izlemeye devam edeceğiz.

İki teklife de ret

Mbappe için PSG’nin kapısını ilk olarak 160 milyon euro’luk bir teklifle çalan Real Madrid, olumsuz yanıt olduktan sonra yeni bir teklifte bulunmuştu.

PSG’ye 170 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonustan oluşan bir paketle giden Real Madrid, bu miktarın Mbappe’yi Fransa’dan koparmak için yeterli olacağını düşünüyordu.

Ancak PSG’nin kararını değiştirmemesiyle transfer çıkmaza girdi. Bunun üzerine Real Madrid, transfer döneminin bitimine 24 saatten biraz daha uzun bir süre kala masadan kalktı.

Real Madrid Ocak ayını bekleyecek

Kulüpten ayrılma konusunda isteğini yönetimle paylaşan Mbappe, PSG’nin yaptığı altı yeni sözleşme teklifini de reddetmişti.

Real Madrid’in doğrudan Mbappe ile masaya oturabilmek Ocak ayındaki ara transfer dönemini beklemesi gerekiyor. Mbappe, kontratının son altı ayı içerisinde Real Madrid ile 2022 yazı için ön anlaşma yapabilecek.

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