Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan merkez orta saha: Stephen Eustaquio

Sarı lacivertlilerin transfer listesindeki Kanadalı oyuncuyu Futbol Akademi Scouting Portekiz Sorumlusu Fidel Baran Öztürk değerlendirdi.

Fenerbahçe’nin Paços de Ferreira takımından kadrosuna katmak istediği Stephen Eustaquio, savunma önünde derin oyun kurucu gibi gözükse de aslında pasör bir merkez orta saha rolüne yatkın. FASt veri aracımız da oyuncunun merkez orta saha profiline yatkın olduğunu doğruluyor.

19/20 sezonunun devre arasında Paços’a kiralık olarak gelen oyuncu, sergilediği iyi performans sayesinde, Portekiz’in üç büyükleri dışında, çok yüksek diyebileceğimiz bir bonservisle 2,5 milyon € karşılığında bonservisi alındı.

Geldiği takım düşük seviyeli gelebilir fakat 19/20 sezonun Pandemi sonrasında ve geçen senenin özellikle ilk bölümünde çok baskın bir ekipti Paços. Topla oynamaya alışkın bir takımdan geliyor kısacası.

Fiziksel güç olarak biraz zayıf kalabilir, geldiği takdirde Gustavo ile oynayacağını düşünüyorum. Birbirlerini dengeleyecek özelliklere sahipler. Diğer fiziksel özelliklerde, oldukça dengeli, yere sağlam basan, çevik bir oyuncu. Ortalama sürate sahip fakat hızlanma konusunda zayıf bir oyuncu. Güç olarak zayıf olsa da %52’lik bir ikili mücadele kazanma oranına sahip.

Teknik özelliklerde en büyük silahı çok iyi pasör oluşu. Savunma arkasına gönderdiği uzun menzilli paslar oyuncunun en önemli silahı. Buradaki sıkıntı Fenerbahçe’deki oyuncuların topu genellikle ayağına istemeleri. Osayi ve Valencia ikilisi dışında besleyebileceği birisi yok gibi duruyor. Kazanılan topları oldukça seri bir şekilde öne doğru oynamayı tercih ediyor, topa basması gerektiği yerlerde bile.

Bir başka takıma fark katacak özelliği de oyuncunun half space koridorlarına yaptığı koşular. Çift merkezli sistemde bu koşuları deneyebilir mi soru işareti. Fakat Portekiz’de sık sık denediği, Eustaquio’nun oyun repertuvarında olan bir özellik topsuz koşular.

Oyuncu teknik olarak hava toplarında ve bitiricilik noktalarında zayıf. Driplingle, savunmadan veya baskıdan çıkmak ise oyuncunun repertuvarında yok. Top kapmada ise rakiple arasındaki mesafe fazla olmadığı zaman ya da rakip sırtı dönük top aldığında rakibi bozabilen, top çalabilen bir oyuncu fakat rakip driplingle hızla üstüne geliyorsa tepki vermede gecikebiliyor.

Eustaquio fiziksel ve teknik kapasite anlamında eksiklikleri olsa da Fenerbahçe’nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte. Biraz daha güçlendiği takdirde seviyesi bir basamak daha yukarı çıkaracaktır.

Mental olarak oyuncu Fenerbahçe’nin aradığı özellikte. Tıpkı Morita gibi çalışkanlığı, enerjisi, sezileri yüksek bir oyuncu. Çevre kontrolü üst düzey, karar verme mekanizması çok gelişmiş. Kısacası gerçekten çok zeki bir oyuncu, aynı zamanda saha içinde bir lider.

Eustaquio geldiği takdirde Fenerbahçe’ye neler kazandırabilir?

Eustaquio hem savunmada üst düzey enerjisi olan hem de hücumda ince işleri yapabilecek, geriden oyun kurabilecek bir oyuncu. Altay maçında Sosa’nın oluşu, takımı ön alan presinde bana kalırsa zayıflatıyor. Eustaquio özellikle takım, rakip sahaya yerleştiğinde top kaybı yapılırsa çok çabuk bir şekilde topu kazanmak için rakibe pres yapıyor. Kısacası, Fenerbahçe hem Sosa gibi üst düzey bir pasörün kabiliyetlerinden mahrum kalmayacak hem de üstüne savunmaya enerji katabilecek, ön alanda pres yapabilecek bir oyuncuya sahip olacak. Şu anki sistemde merkezde savunma yapamayan oyuncunun barınabileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden Eustaquio her anlamda Fenerbahçe’nin merkezde ihtiyacı olan profilde bir oyuncu. Fakat dediğim gibi Eustaquio’nun anlaşabileceği, topsuz koşular deneyen çok fazla isim yok. Sezon başındaki Adana Demirspor maçındaki gibi bir on birle Eustaquio’dan çok verim alınamaz diye düşünüyorum hücumda.

Oyuncunun Kanada Milli Takımı’nda forma giymesi akıllara Atiba’yı getirse de benzer profilde oyuncular değiller. Atiba’nın yaptığı işleri yapacak kadar fiziksel kapasitesi olmamakla beraber Atiba’dan çok daha teknik bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Hatta Morita’yla da benzer bir yanı yok Eustaquio’nun.

U21’de Portekiz forması giyerken, yaşadığı sakatlık sonrası çift pasaportlu olmasının da getirisiyle Eustaquio’nun üzerine düşen Kanada Milli Takımı’nı tercih etti.

Son olarak Paços’un oyuncunun bonservisini almasıyla beraber, Portekiz medyasında uzun süre Porto’nun devre arası transfer döneminde, Braga’nın ise bu yaz başında oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği yazılmıştı.