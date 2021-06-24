Fenerbahçe'nin sarı kanarya sembolü nereden geliyor?

Yıllardır "Sarı Kanarya" olarak nitelendirilen sarı-lacivertli takımın bu sembolü, efsane kalecisi Cihat Arman'dan geliyor.

Dünya futbolundaki birçok takımın olduğu gibi Türkiye'deki futbol takımlarının da birçoğunun sembolü bulunuyor. Beşiktaş'ın kartal, Galatasaray'ın aslan, Bursaspor'un timsah ile özdeşleştiği Türk futbolunda sarı-lacivertli renkleriyle Süper Lig'in ilk şampiyonu olan Fenerbahçe'nin sembolü ise kanarya olarak dikkatleri çekiyor.

Peki Fenerbahçe'nin uzun yıllardır kullandığı ve kullanılan marşlarda nitelendirildiği "Sarı kanarya" sembolü nereden geliyor? Bu sembolün çıkış noktası Türkiye'deki diğer kulüplerin sembollerinden farklı olarak kulübün efsane isimlerinden biri. Sarı-lacivertli takımın efsane kalecisi Cihat Arman, "Uçan kaleci" lakabıyla sembolün çıkış noktası.

Herkes tarafından benimsendi

Sahaya genellikle kanarya sarısı bir formayla çıkan Arman, bir karşılaşmada 90 diye tabir edilen noktaya giden topu adeta uçarak çıkartırken, o sırada tribünlerde buluann bir taraftarın kendisine "Kanarya" olarak hitap ediyor. Kadronun arka arkaya galibiyetlerle şampiyonluğu kovalamasıyla beraber basın da bu sembolü benimsiyor.

Zamanla yapılan haberlerde Fenerbahçe'den, "Sarı kanaryalar" olarak bahsedilirken hem taraftarların hem de kulübün benimsediği bu sembol camianın vazgeçilmezi halini alıyor. Sembole adını veren Cihat Arman aktif futbolculuk yıllarının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük de yaparken, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırdı.