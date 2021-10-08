Fenerbahçe'nin santrforu Enner Valencia, tarihe geçti
Yeni sezonda Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken oyuncuların başında gelen Enner Valencia, Ekvador Milî Takımı'nda tarih yazdı.
31 yaşındaki futbolcu, Bolivya maçında sergilediği performansla göz doldururken aynı zamanda bir rekora imza attı.
Ne oldu?
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleleri'nde Ekvador, perşembeyi cumaya bağlayan gece 03.30'da başlayan mücadelede Bolivya ile karşı karşıya geldi.
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14. dakikada Michael Estrada'nın golüyle 1-0 öne geçen Ekvador, 17 ve 19. dakikalarda Enner Valencia'nın golleriyle farkı bir anda üçe çıkarmayı başardı.
Karşılaşma 3-0 sona ererken Valencia, millî takımda 33 gole ulaşarak Agustín Delgado'nun 31 gollük rekorunu geride bıraktı ve Ekvador'un en fazla fileleri havalandıran oyuncusu oldu.
Bugüne kadar Ekvador formasını 65 kez giyen Valencia attığı 33 golle 0.51'lik maç başı gol ortalaması tutturdu.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 64. dakikada yerini Joao Rojas'a bıraktı.
Ekvador, bu galibiyetle gruptaki puanını 16'ya yükseltirken Brezilya ve Arjantin'in ardından 3. sıraya yerleşti.
Sırada ne var?
Valencia'nın formasını giydiği Ekvador, 10 Ekim pazar günü deplasmanda Venezuela ile karşılaşacak.
Ekvador daha sonra ise 15 Ekim'de Kolombiya deplasmanına gidecek.
Ardından Fenerbahçe antrenmanlarına dönecek olan Ekvadorlu santrfor, 17 Ekim'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına odaklanacak.
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