Barcelona'nın çöküşünü açıklayan skandal ikramiyeler

Mali krizin ortasında olan Katalan devinde oyuncular için vadedilen ödemeler akılları başından aldı.

Barcelona'da eski başkan Josep Maria Bartomeu'nun iki oyuncuyla yaptığı sözleşme gün yüzüne çıktı.

Son dönemde finansal yapısındaki sorunlarla gündeme gelen Barça, pandemininde etkisiyle mali bir çıkmazın içinde kaldı.

Barçagate soruşturması, başkan değişikliği ve yaz ayında Lionel Messi'yi ellerinde tutamamaları Katalan ekibinin düşüşüne birer işaretti.

La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar kulüpteki kara bulutları çoğaltırken İspanyol El Confidencial gazetesinin haberine göre; Barcelona, 1,25 milyar euroluk bir fon arayışındaydı.

Barcelona'nın sonunu getiren sözleşmeler

RAC1'in Tu Diras programındaki iddiaya göre; eski Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun iki Barça oyuncusu ile yaptığı sözleşme gün yüzüne çıktı.

Yapılan sözleşmelerde Katalan devinde neredeyse 'her şey'in ücretlendirildiği görüldü.

Josep Maria Bartomeu döneminde Barça ile sözleşmesini uzatan bir oyuncuyla; bir sezonun en az yarısını oynaması dahilinde 11 milyon euro, Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçmeleri halinde 1 milyon 2 yüz bin euro, sadakat bonusu olarak da 15 milyon euro anlaşma imzalandı.

Katalan deviyle sözleşme uzatan başka bir oyuncuya ise 2020/21 sezonunda kulüpte kalması karşılığında 6.7 milyon euro vefa bonusu verildi.

Barcelona'da ismini vermek istemeyen ancak maaş konusundaki sıkıntıları dile getiren kaynak, Josep Maria Bartomeu'nun Barça'nın 'müdavimleri' ile yaptığı sözleşmelerle kulübün sonunu getirdiğine işaret etti.

Barcelona'yı ne bekliyor?

Ronald Koeman yönetimindeki Barcelona'da sezona kötü bir başlangıç yapıldı.

Hollandalı teknik adamın koltuğu sallanıken öğrencileri, son olarak Atletico Madrid karşısından 2-0 mağlup döndü.

Katalan devi, 17 Ekim'de Valencia ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ilk iki maçı da kaybeden Barçalılar, 20 Ekim'de Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

Daha fazlası