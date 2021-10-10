Fenerbahçe'nin eski yıldızı şaşırttı: Messi'yi durdurmak artık kolay!

Fransa Ligi'nde henüz golle tanışamayan Arjantinli futbolcu, savunma oyuncularını eskisi kadar korkutamıyor gibi görünüyor.

Barcelona ile olan kontratının sona ermesinin ardından PSG'ye transfer olan Arjantinli efsane Lionel Messi'nin Ligue 1'deki yankıları sürerken, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Adil Rami'den sürpriz bir açıklama geldi.

Fransız savunma oyuncusu Messi'yi durdurmanın artık eskiye oranla daha kolay olduğunu ifade etti.

Rami ne söyledi?

Kariyerini ülkesinin takımlarından Troyes'ta sürdüren Rami, Messi ile karşı karşıya gelmekten çekinmeyeceğini belirtti:

"Messi artık geçmişe göre daha çok pas odaklı bir oyun oynuyor. Bu da defans oyuncularının işini kolaylaştırıyor. Sanırım artık slalom yarışlarını eskisi kadar sık yapmıyor. La Liga'da oynadığım dönemde daha önce karşı karşıya gelmiştik.

"O zamanlar çok güçlüydü. Taç çizgisine yakın oynuyordu ve gerçekten de inanılmazdı."

Messi'ye karşı kazanamadı

Rami ve Messi bugüne dek 12 maçta karşı karşıya gelirken, savunma oyuncusunun bu 12 karşılaşmada henüz galibiyeti bulunmuyor. Yaz transfer döneminde Troyes kadrosuna katılan Rami'nin Messi ile karşılaşması için Mayıs ayını beklemesi gerekiyor. Öte yandan Rami'nin yeni takımıyla henüz maça çıkmaması da dikkat çekiyor.

2019-2020 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece bir maçta şans bulan Rami, beklenen katkıyı sağlayamayınca devre arasında Rusya'nın FC Sochi takımına transfer olmuştu.

Rusya'da da forma şansı bulmakta zorlanan 35 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Boavista'da tamamlamıştı.

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