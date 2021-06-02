Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan ayrılan Patrick Van Aanholt'u istiyor

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki Hollandalı sol beki yakın markaja aldı.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-lacivertliler, sol bek transferi için gözünü İngiltere'ye dikmiş durumda.

Ne söylendi?

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Patrick Van Aanholt'u transfer listesine ekledi.

Sarı-lacivertli yönetim, kongrenin gölgesinde 30 yaşındaki sol bek için girişimlere başladı. Bu yaz sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncu, şu anda serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.

Patrick Van Aanholt'un bonservisinin elinde olması Fenerbahçe'nin bu transferdeki elini güçlendiriyor.

Van Aanholt'un kariyeri

Futbola 2005 yılında Den Bosch altyapısında başlayan Hollandalı sol bek, 2007 senesinde Chelsea'nin U18 takımına geçiş yaparak İngiliz futboluna 'Merhaba' dedi.

İki sezon sonra A takıma yükselen Aanholt, 2014 yılına kadar sırasıyla Coventry City, Newcastle, Leicester City, Wigan, Vitesse'ye kiralandı.

Tecrübeli futbolcu 2014'te ise 1.90 milyon euro bonservis ücreti ile o dönemde Premeir Lig'de yer alan Sunderland'e transfer oldu.

Üç sezon Sunderland'de top koşturan Van Aanholt, 2017'de Crystal Palace'ın yolunu tuttu. Londra ekibi, bu transfer için 10.50 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Van Aanholt'un Crystal Palace'taki dört sezonu

Hollandalı sol bek, kariyerinde en fazla forma giydiği Crystal Palace'ta dört sezon geçirdi. Van Aanholt, söz konusu dört sezonda Londra ekibi ile toplamda 134 karşılaşmaya çıktı.

134 karşılaşmada 14 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, altı da asist yaptı. Crystal Palace, geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 44 puanla 14. sırada tamamladı.

Aanholt, ligde 23 maçta forma giyerken bir asist yaptı.

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